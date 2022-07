Medici Usca cercasi, il bando dell'Asrem

CAMPOBASSO. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi provvisori (3 mesi) da destinare al potenziamento della Continuità assistenziale (Ca) per garantire l'assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid.

Il provvedimento, in vista della ripresa delle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) ferme dallo scorso primo luglio.

AVVISO PUBBLICO per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi provvisori da destinare al potenziamento della Continuità Assistenziale per garantire l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19.

SI RENDE NOTO CHE al fine di sopperire alla carenza di organico nell’ambito della Continuità Assistenziale per garantire la gestione dei casi Covid-19 a domicilio, in ottemperanza alla disposizione della Struttura Commissariale della Regione Molise del 11.07.2022, la A.S.Re.M., ai sensi dell’art. 19, comma 6, dell’ACN 2022 della medicina generale, intende indire la presente manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il potenziamento della Continuità Assistenziale da cui attingere per il conferimento di incarichi provvisori.

Gli incarichi provvisori verranno conferiti secondo il seguente ordine di priorità: a) Medici titolari di Continuità Assistenziale e/o iscritti nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2022 b) Medici in possesso del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale c) Medici frequentanti il Corso di formazione specifica in Medicina Generale d) Laureati in Medicina e Chirurgia abilitati ed iscritti all’Ordine dei Medici I medici di cui al punto a) saranno graduati in base alla anzianità di servizio e/o in base al punteggio ottenuto nella graduatoria regionale, mentre i medici di cui ai punti b), c) e d) saranno graduati sulla base dei seguenti criteri: - Minore età al momento del conseguimento del Diploma di Laurea - Voto di Laurea - Anzianità di Laurea La graduazione, all’interno di ciascuna delle categorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d), terrà altresì conto dell’eventuale esperienza acquisita all’interno delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) fino al 30.06.2022, con particolare riferimento al numero delle ore svolte per tale attività. Non possono concorrere al conferimento dell’incarico coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paese non comunitario devono: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. La partecipazione all’avviso pubblico non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 15.05.1997 n. 17 e ss.mm.ii. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

TIPOLOGIA, COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO

Gli incarichi sono da espletarsi a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19 e verranno conferiti in base all’elenco stilato da A.S.Re.M. per la durata di 3 mesi (eventualmente rinnovabili) e/o fino a nuove eventuali determinazioni della Struttura Commissariale della Regione Molise. Gli incarichi richiederanno un impegno lavorativo di n. 24 ore settimanali o numero di ore inferiore da dichiarare all’atto della domanda, anche in aumento orario per coloro che sono già titolari di incarico di Continuità Assistenziale i quali non potranno comunque superare le n. 36 ore settimanali, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dei Distretti Sanitari di Base e d’intesa con i Responsabili degli stessi. La turnazione sarà articolata in modo tale da consentire la copertura oraria del servizio dalle ore 08:00 alle ore 20:00 7/7 gg. Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 23,39 in analogia al compenso previsto per la Continuità Assistenziale.

REDAZIONE DELLA DOMANDA Nella domanda redatta su carta semplice, compilando il modello allegato, devono essere indicati: - la data, il luogo di nascita e la residenza; - il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; - il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; - le eventuali condanne penali riportate; - la dichiarazione di aver conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritti all’Ordine dei medici. Nella domanda di ammissione al presente avviso i candidati devono indicare il domicilio con il relativo numero di codice postale presso il quale deve ad ogni effetto essere loro inviata ogni necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico, un indirizzo di posta PEC e indirizzo e-mail. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza questo equivale ad elezione di domicilio informatico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 giugno 2000, n. 445.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sotto indicati documenti: - fotocopia, fronte/retro, del documento di identità in corso di validità; - provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti o servizi svolti all’estero; - permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo (art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetto da questa Azienda. L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute necessarie. L’amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quanto autocertificato dal candidato ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000 e l’obbligo di denunciare all’Autorità Giudiziaria i candidati che hanno reso false dichiarazioni.

TERMINE DI CONSEGNA E MODALITA’ DI CONSEGNA

Le domande di ammissione alla formulazione dell’elenco aperto dei medici per il potenziamento della Continuità Assistenziale devono essere inviate entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale. Le domande verranno prese in considerazione in base alla data e orario di ricezione delle stesse. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC da casella personale di posta elettronica certificata – intestata al candidato - in un unico file formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’A.S.Re.M. : asrem@pec.it con la seguente dicitura: “Avviso short list per assistenza pazienti a domicilio Covid-19” L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile al candidato.

MOTIVI DI ESCLUSIONE Costituisce motivo di esclusione dall’avviso la mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si richiamano le disposizioni normative in materia nonché l’ACN 2022.

TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679. Per ulteriori dettagli in merito si rimanda all’informativa privacy pubblicata sul sito aziendale www.asrem.gov.it. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Roberta Vallone, Collaboratore Amministrativo della S.C. Integrazione Ospedale Territorio e Socio Sanitaria (tel. 0875/717628).