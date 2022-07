Statale 16, aperta bretella di collegamento al Lido

Aperta la bretella di collegamento sulla statale 16

CAMPOMARINO. Era diventato quasi un sogno di mezza estate, riuscire a liberare la strada di collegamento alla statale 16 dal lido, a Campomarino. Beh, come anticipato ieri, finalmente stamani, alle 10.30, via libera al traffico, nell'area di cantiere di realizzazione della rotatoria Anas, che disciplinerà una volta conclusa e a regime un tratto insidioso dell'arteria Adriatica, dal Molise verso le Puglia e viceversa.

«Oggi, finalmente, dopo tanto attendere, tra diversi e molteplici problemi sopraggiunti e numerose interlocuzioni avvenute tra il comune di Campomarino e l'Anas, un obiettivo è stato raggiunto, anche se non in maniera definitiva - ha commentato l'assessora ai Lavori pubblici, Anna Pollace - fermo restando che le opere previste in appalto devono proseguire per poter vedere l’opera completata entro il 2023, oggi il tratto di strada che dal passaggio a livello giunge alla statale 16 (in uscita dal lido di Campomarino verso Termoli) è comodamente percorribile.

Si raccomanda di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale per prevenire il rischio di incidenti».

Galleria fotografica