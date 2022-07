«Troppi furti sulla costa», associazioni di categoria chiedono maggiori controlli

ven 15 luglio 2022

TERMOLI. Il mese di giugno è stato scandito da una notevole recrudescenza del fenomeno dei furti d’auto sulla costa adriatica, come ne abbiamo riportato in cronaca nelle scorse settimane. Sulla vera e propria escalation di furti avvenuti nel basso Molise, l’Asec Confesercenti-Assoturismo ha chiesto alle forze dell’ordine di rafforzare le azioni a tutela della sicurezza pubblica.

«La stagione estiva -afferma il presidente della Confesercenti provinciale di Campobasso, Pasquale Oriente- si rivela ogni anno un periodo in cui i furti aumentano sia nelle città che nelle località balneari.

A darne conferma anche il Molise dove a Termoli, solo nella prima settimana di giugno, sono state rubate sette auto. Purtroppo -prosegue Oriente- quest’ondata non accenna a diminuire, destando forti preoccupazioni tra cittadini e visitatori. Nelle ultime ore, infatti, sono stati registrati numerosi furti sia nella nostra regione che in quelle limitrofe come l’Abruzzo.

È necessario -conclude il presidente della Confesercenti provinciale di Campobasso- che le forze dell’ordine rafforzino il già importante lavoro svolto a tutela della sicurezza pubblica, in modo da offrire ospitalità in sicurezza soprattutto ora che la piccola regione sta diventando una meta apprezzata dai turisti».