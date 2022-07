«A proposito di emodinamica al San Timoteo...»

TERMOLI. Nuove vicissitudini sul servizio di Emodinamica all'ospedale San Timoteo e interviene il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Ad oggi ancora nulla si è concretizzato dei tanti auspicati e attesi interventi da parte della dirigenza dell’Asrem per dare soluzione alle criticità presenti nella quasi totalità dei reparti dell’ospedale San Timoteo.

Sembra proprio che l’unico presidio ospedaliero presente nel Basso Molise, come su un piano inclinato, è destinato a scivolare sempre più in basso, e giungere in futuro ad assumere il ruolo di poliambulatorio. Eppure in più occasioni e da più parti è stato con forza denunciato che in questo territorio risiede stabilmente una popolazione di oltre un terzo di quella del Molise e che in estate, per la presenza di turisti e villeggianti il numero delle persone raddoppia.

Acclarate e gravi sono ancora le difficoltà, per carenza di personale, in cui versano reparti importanti, iniziando con il Pronto Soccorso, Ortopedia, Ginecologia e ostetricia e punto nascita ormai, sembra, prossimo alla definitiva chiusura, Urologia, e altri ancora.

Non meno criticità presenta ancora il reparto di Cardiologia e Emodinamica che per lungo tempo ha operato ad intermittenza per mancanza di specialisti in Emodinamica. Ad oggi nel reparto operano 7 Cardiologi di cui 3 emodinamisti, che con enormi sacrifici nell’ultimo mese hanno garantito un servizio h24. A questo va aggiunto il buon esito che ha avuto il bando per l’assunzione a tempo determinato di 11 cardiologi, in attesa di espletare il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato. Dalla graduatoria approvata con Deliberazione del Direttore Generale dell’Asrem n. 910 del 14 luglio scorso risulta la disponibilità di 16 cardiologici di cui 2 specialisti e 14 specializzandi. Siamo certi che alcuni di questi cardiologi di nuova contrattazione saranno destinati al San Timoteo per rafforzare l’organico e garantire il servizio h24.

Ma neppure il tempo di assaporare questa buona notizia, che dopo la comunicazione al 118, del Primario ff di Cardiologia del San Timoteo, di trasferire, per mancanza di specialista, i soggetti con blocco Atrio-ventricolare direttamente al Cardarelli, si appura anche un’altra spiacevole notizia che nei prossimi giorni il servizio di emodinamica potrà essere garantito solo dalle ore 8 alle ore 14. In questa occasione la disposizione non dipende per la mancanza di medici emodinamisti ma per la mancata di reperibilità del radiologo tecnico emodinamica, come risulta dal Piano delle Pronte Disponibilità per l’anno 2022 per l’ospedale San Timoteo di recente definizione. Comunque sia, come nel gioco dell’oca, Emodinamica, servizio salvavita, al San Timoteo torna a qualche tempo fa con la necessità di trasferire i soggetti bisognosi d’intervento in altri ospedali.

Con estrema determinazione si chiede che ciò non venga attuato.,Si ritiene che si debba apportare una revisione al Piano delle Pronte Disponibilità, disponendo la reperibilità al radiologo tecnico emodinamica. Decisione da prendere, se non c’è altra soluzione, anche sacrificando la reperibilità del tecnico radiologo di altra specialistica, ciò a garantire il servizio, salvavita, emodinamica h24 al San Timoteo di Termoli, ancor più in questo periodo.

Si evidenzia che garantire il servizio Emodinamica non è solo a beneficio dei cittadini del basso Molise, ma rafforza l’immagine di un territorio vocato, non a chiacchiere, al turismo e capace di garantire le cure necessarie agli ospiti che scelgono di trascorrere le loro vacanze in Molise».