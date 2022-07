Simone Amoruso nuovo presidente dell'associazione Sorridere sempre

TERMOLI. Il 17 gennaio 2012, ormai dieci anni e mezzo fa, venne costituita una delle associazioni che in questi due lustri più si è messa in evidenza: Sorridere sempre Onlus.

Questa la mission:

L'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

1. diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;

2. favorire la diffusione dell'allegria e della gioia negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza, nelle missioni, nei campi di protezione civile, negli oratori attraverso la clownterapia;

3. far emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;

4. entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo, il buon umore e la speranza;

5. aiutare, con la presenza dei Volontari Clown nei vari reparti ospedalieri, a gestire meglio sia il disagio fisico che psicologico del bambino e/o adulti e dei suoi cari, a migliorare l'atmosfera dei reparti e dell'ospedale stesso;

6. promuovere l'educazione al buon umore, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico, anche nelle scuole;

7. favorire e garantire momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazioni di difficoltà fisica e morale;

8. realizzare e promuovere iniziative a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti aventi le finalità dell'Associazione;

9. diffondere informazioni agli operatori sanitari, alle comunità, agli enti pubblici e privati sull'argomento riguardante la clownterapia e la cultura del sorriso, anche attraverso l'organizzazione di convegni, incontri, work shop, giornate di studio, la pubblicazione di opere a carattere divulgativo e tesi di lauree;

10. promuovere, finanziare, sostenere e gestire azioni di formazione comunque connesse con le attività e finalità dell'Associazione;

11. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento dei volontari;

12. favorire momenti di confronto, di scambio e di esperienze fra gruppi e associazioni aventi finalità simili;

13. aiutare e collaborare con le altre Associazioni attive nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

14. aiutare con la presenza dei Volontari Clown nei luoghi di disagio, in Paesi del Terzo Mondo, in missioni, orfanotrofi, nei paesi in guerra, e nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti ed in particolare nei cuori dei bambini;

15. attuare progetti di studio e formazione alla gioia e al buonumore in Paesi del Terzo Mondo ove le strutture locali siano carenti e in tutti quei Paesi ove venga fatta esplicita richiesta, comunque non in contrasto con le finalità dell'Associazione;

16. formare volontari nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale, europea ed internazionale, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all'atto nel rientro;

17. promuovere la giocoleria e le attività di micro-magia;

18. promuovere le attività di: teatro, caret, pittura, musicoterapia e danzaterapia;

19. promuovere e favorire l'approfondimento delle culture e delle discipline idonee alla formazione ed al miglioramento dell'area psico-fisica e morale degli Associati mediante ogni forma di attività ricreativa e l'approfondimento delle culture orientali;

20. promuovere commissioni di lavoro e gruppi di studio per approfondire le diverse tematiche connesse agli scopi sociali;

21. creare reti informatiche e telematiche, generali e specifiche, finalizzate alla effettiva diffusione delle attività dell'Associazione.

L'associazione Sorridere sempre oggi ha un nuovo direttivo, in seguito alle elezioni di base di domenica scorsa e la costituzione del consiglio successivo.

Presidente è stato eletto Simone Amoruso, suo vice Camillo De Michele, che era stato vice anche della precedente presidente, Katia Nestola, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto.

Completano i ranghi la segretaria Antonella Romantini, Maria Regina Pietroniro, Stefania Bovino, Carmela Masiello, Simona Bitri e Lucia Aloia (tesoriere esterno).

Il presidente Amoruso è da sempre impegnato nel sociale, organizza progetti di teatro ad hoc, anche grazie alla sua laurea al Dams e collabora attivamente col Csm di Termoli.