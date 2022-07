Superbonus 110%, oggi l'incontro a Termoli

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle incontrerà cittadini, amministratori e operatori sul tema del Superbonus. Da mesi i dati Enea certificano l’importanza del Superbonus 110% per il comparto edile e dimostrano quanto la misura riesca a bilanciare crescita economica e rinnovamento energetico: qualcosa che nel nostro Paese non si era mai visto. Tuttavia le esitazioni e il caos normativo degli ultimi mesi impongono un momento di confronto con cittadini, amministratori locali e operatori.

«Vi aspettiamo stasera, alle 18, presso la sala del Consiglio comunale di Termoli, in compagnia dei portavoce del MoVimento 5 Stelle Termoli.

Sarà l’occasione giusta per fare il punto della situazione su una delle misure più importanti per l’economia, l’ambiente, il lavoro e la transizione ecologica del Paese. Ma non solo: ne approfitteremo per chiarire anche alcuni aspetti sul Superbonus ai cittadini e agli operatori del settore.

Non mancate!»

