«Dottore! Non sentiremo più i tuoi zoccoli rossi arrivare»

LARINO. Dal personale del reparto Udi del Vietri di Larino il ricordo del dottor Paolo Carfagnini.

«Dottore! Non sentiremo più i tuoi zoccoli rossi arrivare. Ci hai lasciati così, senza una parola. Nessuno di noi ti potrà mai dimenticare. Hai avuto una parola di conforto e una pacca sulla spalla per ognuno di noi. I nostri problemi erano anche i tuoi problemi. Non sono mancati i rimproveri, quelli veri, che ci hanno fatti crescere come persone e come professionisti.

Una presenza silenziosa, costante e professionale con i pazienti. Li hai curati e cercato di trovare sempre una soluzione ai loro bisogni. Non solo l'Udi, ma anche tutta la Casa della Salute di Larino sentirà la tua mancanza. Nessuno sarà più come prima e nessuna attività funzionerà come prima. Superare questo brutto dolore è impossibile, ma ognuno di noi ogni volta che ti penserà sarà con un sorriso sul volto e una lacrima sul cuore. Ciao dottore!

Da tutto il tuo amato personale dell'Udi».