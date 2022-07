Comunità energetiche: necessari i decreti attuativi

Adoc ha aderito all’appello per sollecitare la pubblicazione dei decreti attuativi e dei bandi del Pnrr specie nelle parti in cui si propone la soluzione delle comunità energetiche rinnovabili come uno degli strumenti per il contrasto della sempre più grave emergenza climatica. È quanto dichiarano Roberto Tascini, presidente nazionale di Adoc e Nicola Criscuoli, presidente regionale dell’associazione, subito dopo l’adesione all’appello.

Il D. Lgs. 199 del 2021 ha suscitato molte iniziative, entusiasmi e progetti che ora sono in sospeso per la mancanza dei decreti attuativi. Lo stesso Pnrr ha stanziato 2,2 miliardi di fondi per finanziare le comunità energetiche nei piccoli comuni attraverso forme di credito agevolato.

Come è noto, le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono costituite da gruppi di soggetti (Pmi, Amministrazioni locali, Enti del Terzo Settore, religiosi, di ricerca e formazione e privati cittadini) che si associano creando una rete locale di impianti che genera e condivide energia da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico). Diffuse soprattutto nel Nord Europa e in Italia, dove sono previsti incentivi sui costi energetici, contribuiscono alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Siamo convinti – ribadiscono Tascini e Criscuoli – che le comunità energetiche rappresentino un modello innovativo per la condivisione dell’energia e contribuiscano a fare in modo che il sistema energetico nazionale si adegui senza traumi a carenze causate da situazioni climatiche, fluttuazioni di mercato ed eventi bellici, proprio come sta accadendo. Inoltre, favorendo la transizione ecologica, possono contribuire a ridurre il costo delle bollette per le piccole imprese e i singoli cittadini.

Apprezziamo il prezioso lavoro realizzato dal Parlamento italiano sul fronte delle semplificazioni e del recepimento della Direttiva Europea sulle comunità energetica che ne amplia significativamente le possibilità di azione. È per questo motivo che riteniamo particolarmente importante ed urgente a questo punto, a distanza di 7 mesi dal decreto legislativo, pubblicare rapidamente i decreti attuativi e i bandi del Pnrr riservati ai piccoli comuni che sono fondamentali per fornire ai tanti operatori, cittadini, imprese, comunità pronti a realizzare progetti le coordinate di riferimento necessarie per la loro realizzazione.