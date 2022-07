Crisi dell'avvocatura, «Dura da tempo»

Questi i numeri relativi all'avvocatura italiana, secondo le analisi elaborate dal Censis e da Cassa forense, relativamente all'anno 2020. Secondo quanto emerge dall'analisi, in Italia, i professionisti iscritti ad un Albo alla fine dell'anno scorso erano 245.478 (di cui quasi 14.000 pensionati).

Il 48% della categoria è rappresentato da donne. Rispetto al 2019, si è registrato un aumento di 48 iscritti. Recentemente, il Consiglio nazionale forense ha dichiarato che nel 2021 la categoria ha superato le 250.000 iscrizioni, con una crescita continua negli ultimi 25 anni. Il Piemonte conta 2,3 avvocati ogni 1.000 ab., il Veneto 2,6, in Calabria si arriva a sette su mille, mentre in Campania la quota è di 6,2, con una media nazionale che si attesta a 4,1 su mille.

La regione appena citata è quella che registra più legali in valore assoluto (35.205), seguita a ruota dalla Lombardia (35.130). In totale, sono più di 250.000 gli operatori legali in Italia che, nel 1996, erano 87.000. Tra questi, più dell'80% produce un reddito inferiore a 50mila euro, con un 50% che non arriva a 20.000. I dati che emergono dalle ricerche annuali, dice Antonino La Lumia, presidente di Movimento forense, «dimostrano che è superficiale sostenere che il Covid abbia messo in crisi l'avvocatura.

Si tratta, purtroppo, dell'aggravamento di un 'trend' che dura da tempo e risente fortemente della scarsa lungimiranza di chi ha governato le Istituzioni forensi almeno negli ultimi vent'anni. Le soluzioni pratiche sono semplici: occorre rivedere le modalità di accesso alla professione; operare un rinnovamento radicale della formazione; sostenere i giovani e le colleghe-madri e investire sulla giurisdizione forense al di fuori del circuito ordinario del contenzioso statale».

Come si vede questo proliferare di legali è fortemente differenziato dal punto di vista territoriale. Ci sono regioni che ne contano un numero nettamente superiore ad altre, in particolare al Sud. La Calabria è la prima regione in rapporto alla popolazione (7 avvocati ogni 1.000 ab.). Al secondo posto troviamo la Campania (6,2/1000), seguita dal Lazio (5,9/1000), dalla Puglia (5,4/1000) e dal Molise (5,2/1000). La prima regione del nord è la Liguria, con 4 avvocati ogni 1.000 ab.

Situazione nettamente opposta in Veneto (2,6/1000), Piemonte (2,3/1000), Trentino Alto-Adige (1,7/1000) e Valle d'Aosta (1,3/1000). Se la Calabria è al primo posto per quanto riguarda il numero delle toghe in rapporto alla popolazione, si colloca, invece, all'ultimo posto in relazione ai redditi professionali prodotti. Nella citata regione il reddito medio per la categoria è di 19.796 euro, meno della metà di quello degli iscritti a Cassa forense in tutta Italia (40.180 euro). La regione con il reddito medio più alto è la Lombardia, che arriva a 70.154 euro. Notevoli le differenze anche sul versante di genere: le donne maturano, infatti, un reddito medio di 25.073; gli uomini di 54.496 (più del doppio e il 135,6% del reddito medio degli iscritti alla Cassa). Anche sul versante generazionale si trovano notevoli differenze, con i professionisti anziani decisamente più ricchi dei loro colleghi più giovani: la fascia di età con i redditi più elevati è quella che si colloca tra i 65-69 anni (66.829 euro), seguita da quella 60-64 (64.819 euro) e da quella 70-74 (61.829 euro). Impietoso il confronto con gli avvocati con meno di 30 anni (reddito medio di 12.844 euro), così come con quelli di età compresa tra i 30 e i 34 anni (16.499) e 35-39 anni (23.223).

Suddividendo i dati per classi di reddito, risultano 1.359 avvocati che dichiarano più di 500.000 euro (lo 0,6% del totale), 2.711 che ne dichiarano tra 250.000 e 500.000 (1,2%) e 5.166 compresi tra 150.000 e 250.000 euro (2,3%). Più dell'80% della categoria ha un reddito annuo inferiore a 50.050 euro, oltre il 50% si ferma invece a 20.000 euro. Il Censis sottolinea «il continuo ridimensionamento del reddito medio degli avvocati fino al 2014, cui segue una ripresa diventa più sostenuta negli ultimi due anni. Nel 2019 l'incremento è stato di poco inferiore ai due punti rispetto all'anno precedente». In ogni caso «l'intercetta lineare del livello del reddito medio mantiene una tendenza negativa nel decennio, particolarmente decisa fra il 2011 e il 2013, quando la riduzione ha superato i 10mila euro. Il recupero, che si registra fra il 2014 e il 2019, resta comunque inferiore ai 3mila euro.

Claudio de Luca