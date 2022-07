Il saluto del presidente della Provincia Roberti al prefetto Cappetta

CAMPOBASSO. Una cerimonia in Prefettura per congedarsi dalla città di Campobasso, dal territorio provinciale e dalla regione Molise.

Il Prefetto Francesco Antonio Cappetta ha salutato, nella mattinata di oggi, lunedì 18 luglio, i dipendenti del Palazzo di Governo e i rappresentanti istituzionali del territorio: dal 1° agosto, infatti, Sua Eccellenza andrà in pensione.

"Il Prefetto Cappetta è stata una figura di garanzia e sicurezza per il territorio, ma anche per noi rappresentanti delle istituzioni – il saluto del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, presente alla cerimonia nel Palazzo del Governo – Ha apportato a tutti noi la sua esperienza, ma peculiarità della sua opera per il territorio è stata la tranquillità con la quale ha affrontato le emergenze, abile a trasferirle anche alle istituzioni chiamate a collaborare. Le emergenze, infatti, si gestiscono con attenzione, ma con la giusta serenità e tranquillità, proprie di chi sa fare bene il proprio lavoro".

"Al Prefetto Cappetta gli auguri per la meritata quiescenza e il ringraziamento per quanto fatto per il nostro territorio", ha concluso il Presidente dell’ente di Palazzo Magno, Francesco Roberti.