«Dai balneari nessun rimpianto per Draghi»

TERMOLI. C’è una categoria, davvero centrale nell’estate, che non rimpiangerà l’eventuale addio di Mario Draghi alla guida dell’esecutivo di Palazzo Chigi. «Non sappiamo come andrà a finire l'attuale crisi di governo.

È certo comunque che siamo alle "battute finali” del Governo Draghi. Non ci appartengono valutazioni squisitamente politiche ma come per tutte le rappresentanze sociali giudichiamo Governi, partiti e uomini politici esclusivamente dai loro atti nei riguardi delle aziende che si rappresentano. E dalle decisioni prese da Draghi per i balneari ricaviamo un giudizio nettamente negativo della sua azione di governo. L'incarico a Draghi aveva ingenerato nei balneari fiducia e speranza perché convinti che avrebbe utilizzato il suo prestigio europeo per la messa in sicurezza della balneazione attrezzata italiana nell'interesse del Paese. Purtroppo è andata completamente delusa la nostra aspettativa di un suo intervento in nostro favore in sede europea. Al contrario ha, con caparbietà, imposto a un Parlamento giustamente recalcitrante una legge che, di fatto, rischia di distruggere il lavoro di migliaia di famiglie e un modello di servizi balneari di eccellenza che il mondo ci invidia».

E’ quanto sostiene col suo presidente, Antonio Capacchione, il Sib-Confcommercio. «Noi balneari non dimentichiamo i ben due consigli dei ministri (il 14 febbraio e il 19 maggio) monotematici sulla questione balneare da lui convocati e nei quali è arrivato a minacciare una crisi di Governo se non si fosse approvato un emendamento confuso e pasticciato che impone le gare ancorché sia possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali o non c’è alcun interesse economico transfrontaliero. E con ciò andando oltre persino a quanto chiarito dalla Corte di Giustizia e chiesto dalla stessa Commissione europea. E tralasciamo ogni valutazione sulla decisione del Consiglio di Stato che appare frutto di un "gioco delle parti" e definita dal mondo accademico persino "inquietante". Ingiusto e grave che i balneari italiani siano stati sacrificati per l’interesse di capitani d’industria o semplicemente per permettere a lui di dimostrare, ai circoli politici ed economici europei ed internazionali, che è un loro degno rappresentante piuttosto, come avrebbe dovuto essere, uno strenuo difensore degli interessi degli italiani. Ecco perché non siamo preoccupati per le dimissioni annunciate dal presidente Draghi e per la crisi del suo governo. Convinti che senza l'ingombrante presenza di Draghi sia possibile una riforma più rispettosa dei balneari, delle altre Istituzioni come le Regioni, i comuni, la stessa Magistratura e soprattutto delle prerogative parlamentari». Intanto, sono cinque le iniziative che caratterizzeranno l’attività degli associati al Sib-Confcommercio nell’estate 2022, anche di quelli della costa molisana, ovviamente.

La Giunta allargata del Sindacato italiano balneari ha esaminato e decretato le iniziative da attuare durante il periodo estivo 2022, dove è alta l’attenzione mediatica per la categoria, e, soprattutto, vi è il contatto diretto con decine di milioni di clienti ospiti delle aziende balneari che, pensiamo, debbano essere non solo correttamente informati sull’attuale situazione critica del comparto, ma, soprattutto, positivamente ed efficacemente coinvolti nella battaglia a difesa della balneazione attrezzata italiana. «Riteniamo, pertanto, che questa estate non sia una parentesi prima della ripresa autunnale, ma un importante momento di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione per impedire un colossale errore storico da parte dell'attuale Governo e segnatamente del presidente del Consiglio Mario Draghi (dimissionario, peraltro).

Le iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione, da effettuare a partire dal giorno dell'approvazione definitiva del Ddl Concorrenza (presumibilmente nell'ultima settimana di luglio), sono le seguenti:

1) bandiera del Sib in ogni stabilimento associato con manifesto illustrativo sul significato di questa azione e le ragioni della contestazione;

2) avvio di un sondaggio fra i clienti per conoscere il gradimento dei servizi di spiaggia offerti dalle imprese balneari che sarà elaborato dall'Ufficio studi della Fipe (in aggiornamento di quello elaborato nel 2017);

3) avvio di una petizione al Presidente della Repubblica, in qualità di garante della Costituzione, per la salvaguardia del lavoro, delle aziende balneari attualmente operanti e un modello di balneazione attrezzata efficiente, di successo e con una tradizione secolare;

4) “Biliardino day” che si svolgerà sabato 6 agosto per promuovere questo tipico gioco estivo, ma anche quale occasione per contestare il carattere ingiusto e vessatorio del trattamento fiscale al quale siamo sottoposti;

5) “TipiCi da Spiaggia”, giunto al terzo anno, sabato 30 luglio e sabato 27 agosto, quale esempio di attività di servizio delle aziende balneari per la promozione del territorio. Queste due ultime iniziative sono importanti per rafforzare il clima di consenso nei confronti delle nostre aziende e a difesa del Mady in Italy di cui siamo parte integrante».