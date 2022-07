Prende forma la rotatoria al Terminal bus di via Martiri della Resistenza

In sicurezza mar 19 luglio 2022

TERMOLI. Ieri mattina ha preso forma la tanto attesa rotatoria all'incrocio del Terminal bus di via Martiri della Resistenza.

La nuova rotatoria è stata allestita delimitandola fisicamente con spartitraffico in plastica così come già successo in altri incroci di Termoli.

Questa soluzione che auspichiamo assuma presto un carattere definitivo, regolarizza la circolazione in un punto nevralgico ove si stanno effettuando diversi interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza del traffico veicolare e pedonale.

Galleria fotografica