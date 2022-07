Attraversamenti rialzati in nove punti critici della città

TERMOLI. Su impulso dell’assessorato ai Lavori pubblici, col vice sindaco Enzo Ferrazzano, coadiuvato dalla struttura, l’amministrazione comunale interviene in alcuni punti critici, aumentando parallelamente la tutela dei pedoni.

Nove i nuovi attraversamenti pedonali rialzati in corso di realizzazione in città, due nel quartiere di Santa Maria degli Angeli, due proprio a Rio Vivo, due sul lungomare Nord Cristoforo Colombo, uno ciascuno in via Luigi Sturzo, via del Mare e via Firenze.

Tutti punti critici con cui blindare il passaggio delle persone a piedi e far fungere l’attraversamento pedonale rialzato, con funzioni di rallentatore per i veicoli in transito.