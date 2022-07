Contributi servizi prima infanzia, approvate linee di indirizzo

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per l’assegnazione di contributi ai Comuni per i servizi alla prima infanzia in coerenza con gli obiettivi della Programmazione del Fondo 0-6 al D.Lgs. 65/2017, del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema e di istruzione 2021-2025 e della Programmazione di cui alla Delibera di Giunta regionale 37/2022.

I destinatari della procedura sono i Comuni molisani, con priorità per quelli che hanno presentato manifestazione d’interesse all’attivazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 347 del 15 ottobre 2021.

Seguirà Avviso pubblico.