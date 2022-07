Antonio Casolino nella memoria dei termolesi

La scomparsa di Antonio Casolino: le testimonianze a Termoli

TERMOLI. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia dopo la morte di Antonio Casolino. Una grande personalità e pilastro della nostra città. Qui riportato di seguito il messaggio dell’amico Oscar De Lena, presidente della sezione di Termoli dell'Archeoclub d'Italia.

“Grazie Antonio per tutto quello che hai fatto e i numerosi successi che ci hai regalato. Sono certo che stai continuando a nuotare ma il prossimo traguardo per te è il Paradiso. Quanto tempo ho passato a sentirti raccontare la tua vita, i tuoi primi successi, all'amore che nutrivi per tua mamma, alle migliaia di quintali di legna che hai spaccato.

Mi resterà di te sempre un bellissimo ricordo fino ad ottobre scorso quando ho voluto che fosse consegnato a te il Premio Adriatico per lo Sport. Chi meglio di te poteva meritare quel premio che porta il nome del nostro mare dove hai trascorso una parte della tua vita e dove hai tagliato centinaia di traguardi sempre come vincitore.

Ciao Antonio non ti dimenticherò mai.

Quando avvisteremo qualche delfino nelle vicinanze del nostro porto ... sono certo che in quel delfino ci sei tu che non puoi fare a meno di lasciare queste acque dove hai nuotato fin da quando avevi solo sei anni.”

Non solo, ma numerosissime sono state le interazioni e i commenti social alla notizia della scomparsa del leggendario nuotatore termolese, abbiamo raccolto alcune testimonianze video.

Un risveglio davvero triste, quello di stamane, anche perché la notte scorsa ha portato via la cara esistenza di Antonio Casolino, la scomparsa del campione di nuoto e di un uomo che ha fatto la storia della nostra città.

Tanti i post su Facebook di amici e conoscenti che hanno condiviso il dolore della perdita del campione. Abbiamo ascoltato i ricordi di Sandro e Domenico che hanno ricordato quando da bambini e poi da adolescenti lo vedevano nuotare al molo -una passione, quella di Antonio che si portava nel cuore sin da bambino- “nuotava dal molo sud fino alla foce del Biferno.” Così come ci hanno raccontato durante l’intervista.

Ma anche il ricordo di Domenico Ruggeri, proprietario del ristorante “Mari e monti” che abitava di fronte la sua casa, immancabile, ogni giorno, la sosta per il caffè -al suo locale- e una chiacchierata dei vecchi tempi. Un altro ricordo è di Nicola Catenaro, proprietario del panificio F.ll Catenaro, dove Antonio è stato cliente per tantissimi anni e puntualmente si recava a prendere una pagnotta di pane, ogni sabato mattina, alle sei, quando il giorno era appena entrato.

Tanti i ricordi e tanta la commozione nel dire addio ad un campione.