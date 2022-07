Soa: "Condanniamo ambiguità dei sindaci che benedicono la fiducia con una firma"

CAMPOBASSO. Il SOA sindacato Operai Autorganizzati condanna l'ambiguità e la trovata carnevalesca di alcuni sindaci e rappresentanti di intere comunità che benedicono con una firma la fiducia verso un capo di governo che gioca alle dimissioni mentre la popolazione continua a subire discriminazioni, aumenti ingiustificati e inflazione alle stelle.

Le comunità soprattutto delle aree interne stanno scomparendo a causa di uno spopolamento galoppante per una politica che tutela solo i pesci grossi, eppure in nome di una falsa responsabilità alcuni primi cittadini sfacciatamente danno la fiducia proprio agli esecutori .

In questo periodo in Italia e non solo assistiamo a vere repressioni di stato verso coloro che protestano e lottano per una visione diversa dalla loro.

È un regime bianco coperto dal nome democrazia.

Con convinzione respingiamo i giochi politici di distrazione di massa che ha altri obiettivi, a favore della grande finanza, delle banche e dei poteri prestabiliti.

Continueremo a portare avanti la nostra posizione e la nostra analisi dei fatti .





Galleria fotografica