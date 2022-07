Molise regione spendacciona, perché?

Il Molise e il Veneto sono le Regioni meno efficienti quanto a spese postali. Sono le uniche a conseguire una ‘C’, il 'rating' peggiore assegnato dalla speciale classifica elaborata per Adn-Kronos dalla Fondazione della Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’. Questo elaborato prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia. Nel 2020, per tale voce, il Veneto ha speso ben 2.872.873 euro ed il Molise 198.400. Nella prima regione, la medesima spesa ha subito un’impennata nel 2019, balzando a 3.697.364 dai 208.834 del 2018 e i 147.484 del 2017, per riscendere - nel 2020 - pur mantenendo il livello record di 2.872.873 euro. Quanto al Molise, è proprio nel 2020 – dopo un triennio sostanzialmente stabile su di un importo di gran lunga inferiore (11.245 nel 2017, 16.761 nel 2018, 13.768 nel 2019) – che la cifra è esplosa sfiorando quota 200.000.

Nella 'ventesima' la fonte principale di reddito è data dal lavoro dipendente e, solo in parte, da quello autonomo. Le incidenze risultano inferiori al dato-Italia. Rilevabile una significativa differenza in ordine alla percentuale di famiglie per cui la fonte principale di reddito rimane rappresentata da pensioni e da trasferimenti pubblici (45,1% a fronte di una media nazionale del 38,7%). Analizzando il numero delle famiglie con almeno un componente da 15 a 64 anni, emergono limitate differenze tra i dati registrati nella 20^ regione ed i valori nazionali. In particolare, risulta più elevata la quota di famiglie senza occupati (20,6% contro 18,4). Ma il dato di cui è opportuno occuparsi è un altro: quanto costano alle Regioni ed alle città italiane i compensi per il personale? In sostanza quanto spendono per stipendi e straordinari dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato? A calcolarlo è stato lo stesso 'report' sopra citato che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di 'rating'. Per dirla subito, il Molise è stato inserito tra le 5 regioni che si trovano nel mezzo con una 'B'. La situazione peggiora se si guarda ai compensi per i contratti a termine; e stavolta Campobasso diventa virtuosa e conquista una doppia 'AA'. Solo metà delle Regioni italiane sono state 'promosse'.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, ad aggiudicarsi il 'rating' migliore (quello da 'A' ad 'AAA'), sono state Lombardia, Veneto e Puglia ('AAA'); Calabria, Lazio, Piemonte ('AA'); Emilia-Romagna, Liguria, Toscana ('A'). Le Regioni della 'B' sono l'Abruzzo ('BBB'); le Marche e l'Umbria ('BB'); la Basilicata ed il Molise ('B'). In coda c'è la Sicilia (con una 'C'). Le restanti 5 risultano non comparabili nel 'rating' finale: Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta. In Molise gli stipendi corrisposti al personale a tempo indeterminato superano i 12 milioni di euro; chi pratica lo 'straordinario' incide per 165.948. Da buon ultimo va segnalato il bollino rosso elargito per compensi versati al personale a termine: ben 1.393.250 euro: una cifra che fa ‘conquistare’ alla piccola regione il 'rating' peggiore (una 'C'). Dal suo canto la Sicilia veleggia verso un altro primato: è l’unico ente sovraordinato a ricevere una ‘C’, risultando ‘fuori controllo’ la spesa per le voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (424.921.240 euro nel 2020). Quindici capiluogo meritano la tripla 'AAA' per la spesa relativa agli stipendi del personale a tempo determinato. Tra questi, figura la stessa Capitale, con 671.490 euro spesi nel 2020. L’Aquila, Agrigento ed Enna sono i capiluogo di provincia meno ‘efficienti’ nella spesa per gli stipendi corrisposti ai dipendenti a tempo determinato ('rating C'). Dal suo canto Campobasso mette sul tappeto 6.316.977 e 41.846 euro ('AAA') per i contratti a termine.

Claudio de Luca