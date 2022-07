Fausto: l’olivo fortunato premiato ad Atene

GUARDIALFIERA. Fausto: L’olivo fortunato premiato con i produttori Aristoil Plus ad Atene, all’Olympia Health and Nutrition Awards Ceremony. Ogni anno dal 2017, l’Associazione World Olive Center for Health, guidata dalla Dott.ssa Elleni Melliou, organizza una conferenza ad Atene “Olympia Health And Nutrition Awards” che premia i produttori olivicoli che hanno raggiunto con il proprio prodotto un contenuto di polifenoli al di sopra del limite fissato dalla normativa europea secondo quanto previsto dal cosiddetto “Health Claim”, Reg. EU 432/2012.

L’Associazione World Olive Center for Health rappresenta uno dei risultati del progetto Interreg Med “Aristoil” che è stato portato avanti da diversi partner provenienti da Grecia, Italia, Spagna, Croazia, Albania e Cipro dal 2016 al 2020. A partire da questa iniziativa i partner collaborano con l’Associazione per premiare i produttori che raggiungono alti livelli di polifenoli nel proprio prodotto. Il progetto Aristoil è stato capitalizzato nell’ambito del progetto Aristoil Plus e la collaborazione con l’associazione ateniese è continuata anche per l’edizione 2021-2022 del premio. Una parte dei produttori che hanno partecipato al progetto Aristoil Plus ha inviato un campione del proprio olio extravergine di oliva per le analisi che sono state effettuate dal team dell’Università di Atene guidato dal Prof. Prokopios Magiatis e proprio in questi giorni i membri del Cluster Aristoil Plus hanno ricevuto le pergamene Brown, Silver e Gold per gli importanti traguardi raggiunti. Tra questi anche la Kairos, cooperativa sociale molisana impegnata in progetti di olivicoltura sociale, che ha voluto candidare l’olio estratto dall’uliveto ove risiede il patriarca di Guardialfiera colpito dal fulmine cui è stato dato il nome “Fausto”, perché olivo fortunato. «Siamo veramente entusiasti del grande risultato raggiunto dai produttori che abbiamo coinvolto nell’ambito del progetto Aristoil Plus, che sono entrati a far parte del Cluster Aristoil e che hanno avuto questo importante riconoscimento frutto della passione e del duro lavoro che essi svolgono ogni giorno nei propri uliveti e in frantoio” dichiara il Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Michele Sonnessa. Tra i produttori che hanno ricevuto gli importanti riconoscimenti ad Atene e la rispettiva Regione di provenienza, la Kairos Cooperativa Sociale Arl Onlus Ets, per il Molise.

«Le avversità climatiche mettono a dura prova le coltivazioni agricole così come i sistemi agroalimentari e gli imprenditori che nonostante tutto riescono a raggiungere risultati che vanno oltre la media nonché le aspettative vanno premiati, promossi e incoraggiati in modo che possano continuare ad offrire prodotti di qualità e salubri. La piattaforma Aristoil è a disposizione dei produttori che non si accontentano, che lavorano giorno dopo giorno per ottenere risultati sempre migliori!», commenta Emilia Arrabito, Coordinatrice del progetto per Svi.Med, Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, Ets. «Fausto e i suoi ‘compagni di viaggio’ – altri olivi centenari guardiesi – hanno ricevuto, a tre anni dal primo incontro col patriarca di Guardialfiera colpito dal fulmine, questo prestigioso riconoscimento agli ‘Olimpia Awards’ del World Olive Center di Atene in quanto, secondo i loro esami di laboratorio, l’olio molisano prodotto nell’ambito di progetti di olivicoltura sociale, è risultato con un numero di polifenoli totali pari a 1.005 mg/kg, classificandosi nella categoria Gold. Sembrava destinato a perire e, invece, Fausto si rivela simbolo vivo di resilienza e rinascita, in continua trasformazione. Per questo continueremo a custodirlo e ad animare tutto ciò che ci ispira a tavola e altrove», è il commento di Nicola Malorni, presidente della cooperativa sociale Kairos di Termoli.