L’ultimo saluto al mito del nuoto Antonio Casolino

TERMOLI. L’ultimo addio al campione di nuoto Antonio Casolino.

Un campione - come abbiamo ribadito più volte nei nostri articoli nella giornata di ieri - e soprattutto una grande personalità, un grande uomo, che è stato pilastro di questa città, ma in particolare una persona conosciuta da tutti, non solo sul territorio, ma anche al di fuori di esso. Ed anche al di fuori della nostra regione che Antonio si è contraddistinto e ha dato lustro alla nostra città, raccogliendo successi e grandezza ed anche per questo motivo la città gliene sarà sempre grata. Proprio oggi, questa mattina, in una giornata calda tipica del mese di luglio e un cielo azzurro che si bacia con il mare, abbiamo detto addio ad Antonio. Un uomo che verrà ricordato in eterno. Nutrita la presenza ai suoi funerali, ma ci aspettavamo più folla per un campione e un uomo così straordinario.

Un’omelia recitata con il cuore da don Timoteo Limongi, parroco della chiesa di sant’Antonio. Un messaggio di addio molto commovente da parte di Stefano Leone che ha conosciuto ed è stato amico per lungo tempo del campione. Tanta la commozione tra i presenti, tanti i pianti, tanto l’amore che si è percepito durante la funzione religiosa, perché quando si parla di persone straordinarie non si può non essere commossi nel doverli lasciare andare.





Noi di Termolionline abbiamo seguito tutta la funzione religiosa e abbiamo riportato anche una piccola parte di essa in diretta sulla nostra pagina Facebook. Gli abbiamo dato il nostro saluto ed emozionati anche noi l’abbiamo lasciato andare tra le onde del mare, così come lui amava.

A rendergli omaggio, presenti anche il primo cittadino Francesco Roberti e il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano.

Un messaggio toccante è stato dato dopo la Santa Messa dai nipoti, che hanno letto delle poesie -anche in dialetto termolese- per omaggiare lo straordinario ricordo del nonno, che da oggi nuoterà tra le onde di oceani senza tempo, in luoghi unici che non possiamo certamente immaginare, ma che conducono alla felicità di un ritorno a casa.

