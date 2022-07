Strategia Nazionale Aree Interne, c'è anche il medio-basso Molise

CAMPOBASSO. Snai, via libera da Dpcoe a proposta Giunta regionale.

Altro passo in avanti per la Strategia Nazionale Aree Interne 2021-2027. La Giunta regionale ha preso atto del “Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne – Regione Molise” e dell’Open Kit per il territorio regionale, trasmessi dal Dipartimento per le Politiche di coesione (Dpcoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esito al percorso istruttorio condotto, in coordinamento con il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione, relativamente alla proposta regionale definita dall’Esecutivo di Palazzo Vitale.

Secondo i dettagli contenuti nel medesimo Rapporto istruttorio, sono state confermate le 4 Aree interne del 2014-2020 (Matese, Fortore, Mainarde e Alto Medio Sannio con riperimetrazione) e individuate due nuove Aree interne 2021-2027:

Isernia-Venafro, per la quale è specificato che la strategia avrà carattere spurio e terrà conto della natura urbana di Isernia, e Medio Basso Molise. Quest’ultime due, rientranti tra le prime 23 Aree nazionali 2021-2027 con Rapporto di istruttoria concluso, potranno beneficiare del finanziamento nazionale Snai pari ad un importo indicativo di 4 milioni di euro per ciascuna, ferma restando la necessità di apposita delibera-quadro del Cipess.

Per le aree Aree già individuate nel periodo 2014-2020 sono previste, indicativamente, risorse nazionali pari a 300 mila euro ciascuna.

A tali risorse, infine, vanno aggiunte quelle del Programma regionale FESR FSE+ Molise 2021, afferenti all’Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini, finanziato dal FESR, e all’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”, finanziato dal FSE+.