Arriva il Summer Festival Rds, provvedimenti sulla viabilità

TERMOLI. In occasione dell'Rds Summer Festival la Giunta comunale di Termoli ha adottato l'ordinanza (In allegato) n.182 del 20/07/2022 con la quale si adottano i seguenti provvedimenti per la gestione della viabilità delle zone interessate alla manifestazione:

Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dei veicoli dalle ore 15 del giorno 18 luglio 2022 alle ore 22 del giorno 25 luglio nelle seguenti vie ed aree: n. 12 stalli di sosta in corrispondenza dell’accesso pubblico al mare denominato “Cavalieri d’Italia” sito tra gli stabilimenti balneari “Le Dune” e “Aloha”; aree interne del Parco Comunale “G. La Penna” destinate a parcheggio.

Per i giorni 22–23 e 24 luglio 2022; Il divieto di circolazione dei veicoli dalle ore 15 alle ore 1 nelle seguenti vie:

in via del Molinello, tratto compreso tra la rotatoria Martiri della Resistenza - via Corsica e l’intersezione che via del Molinello forma con via Elba e via Tremiti in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione dell’evento, dei veicoli dei residenti nelle zone interdette alla circolazione, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei disabili e dei veicoli specificatamente autorizzati dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza, in ordine a oggettive ed urgenti esigenze accertate, eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione a esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia Stradale a tutela della sicurezza dell’utenza della strada.

La collocazione, in prossimità delle intersezioni di seguito elencate ricadenti lungo il perimetro della via del Molinello interessata dai provvedimenti viabilistici suindicati della segnaletica riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite:

Dall’intersezione che via del Molinello forma con via Elba e via Tremiti in direzione rotatoria M. della Resistenza – via Corsica, 1^ trav. via del Molinello;

2^ trav. via del Molinello dal civico n. 119 al civico n. 137;

traversa chiusa di via Rodi;

via Procida;

trav. via del Molinello con provenienza da via F. De Sanctis;

via Sardegna;

rotatoria M. della Resistenza – via Corsica con via del Molinello.