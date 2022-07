Covid: nel Molise 609 guariti e 358 contagi

CAMPOBASSO. Nel bollettino Covid dell'Asrem un nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 47 anni di Pesche che si trovava ricoverata presso il reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Un nuovo ricovero, paziente di Portocannone presso il reparto di Malattie infettive del Cardarelli. Nessun dimesso.

Sono 609 i guariti nelle ultime 24 ore in regione, 160 a Termoli, mentre i contagi sono 358, di cui 33 al molecolare Asrem su 444 tamponi refertati, e 325 da test rapidi, su 815 antigenici effettuati. A Termoli 60 nuovi positivi, di cui 13 al molecolare e 47 all'antigenico.

I contagi: 60 totali (di cui 47 antigenici) Termoli, 4 (4) Bagnoli del Trigno, 1 (1) Baranello, 1 (1) Belmonte del Sannio, 13 (13) Bojano, 2 (2) Bonefro, 1 (1) Busso, 65 (59) Campobasso, 1 (1) Campodipietra, 10 (10) Campomarino, 1 (1) Cantalupo nel Sannio, 1 (1) Capracotta, 1 (1) Carpinone, 4 (3) Casacalenda, 1 (1) Casalciprano, 1 (1) Castel San Vincenzo, 2 (2) Castelmauro, 5 (3) Castropignano, 7 (7) Cercemaggiore, 3 (3) Cerro al Volturno, 1 (1) Civitanova del Sannio, 1 (1) Colle d’Anchise, 1 (1) Colletorto, 2 (2) Colli a Volturno, 3 (3) Ferrazzano, 1 (1) Filignano, 3 (3) Fornelli, 4 (4) Frosolone, 2 (2) Gildone, 1 (1) Guardiaregia, 5 (4) Guglionesi, 24 (23) Isernia, 8 (8) Larino, 1 (1) Limosano, 2 (2) Macchiagodena, 1 (1) Mafalda, 1 (1) Mirabello Sannitico, 3 (3) Montagano, 3 (3) Montaquila, 6 (6) Montenero di Bisaccia, 3 (2) Monteroduni, 7 (7) Oratino, 3 (3) Pesche, 1 (1) Petacciato, 1 Pettoranello del Molise, 7 (6) Portocannone, 9 (8) Riccia, 1 (1) Rionero Sannitico, 8 (6) Ripalimosani, 1 (1) Roccamandolfi, 5 (5) Rocchetta a Volturno, 3 (3) Rotello, 3 (3) Salcito, 5 (4) San Giuliano di Puglia, 5 (5) San Martino in Pensilis, 1 (1) San Massimo, 1 (1) San Polo Matese, 5 (4) Santa Croce di Magliano, 3 (3) Sant’Agapito, 3 (3) Sepino, 2 (2) Sesto Campano, 1 Spinete, 5 (5) Trivento, 3 (3) Ururi, 12 (12) Venafro, 3 (3) Vinchiaturo.

I guariti: 160 Termoli, 1 Acquaviva d’Isernia, 3 Agnone, 1 Bagnoli del Trigno, 1 Baranello, 18 Bojano, 4 Bonefro, 103 Campobasso, 3 Campochiaro, 4 Campodipietra, 18 Campomarino, 1 Capracotta, 8 Casacalenda, 2 Castel San Vincenzo, 7 Castelmauro, 2 Castelpetroso, 2 Castropignano, 18 Cercemaggiore, 1 Cerro al Volturno, 3 Colletorto, 8 Ferrazzano, 1 Filignano, 4 Fornelli, 1 Fossalto, 3 Frosolone, 3 Gambatesa, 4 Gildone, 1 Guardialfiera, 1 Guardiaregia, 3 Guglionesi, 26 Isernia, 2 Jelsi, 8 Larino, 1 Limosano, 1 Macchia Valfortore, 5 Macchiagodena, 2 Mafalda, 5 Matrice, 6 Mirabello Sannitico, 3 Montaquila, 2 Montefalcone nel Sannio, 1 Oratino, 1 Palata, 3 Pesche, 3 Petacciato, 1 Petrella Tifernina, 6 Pozzilli, 1 Riccia, 1 Rionero Sannitico, 5 Rocchetta a Volturno, 2 San Giuliano del Sannio, 1 San Massimo, 11 Santa Croce di Magliano, 2 Sant’Agapito, 1 Sant’Angelo del Pesco, 2 Sant’Angelo Limosano, 18 Sant’Elia a Pianisi, 1 Scapoli, 7 Sepino, 1 Sessano del Molise, 8 Sesto Campano, 6 Spinete, 1 Tavenna, 3 Toro, 5 Trivento, 1 Ururi, 2 Vastogirardi, 59 Venafro, 6 Vinchiaturo.

Fermo a 20 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 1 ricoveri in Rianimazione Covid e 19 in Malattie infettive.

Di questi 3 non sono vaccinati, 0 prima dose, 1 con seconda dose/dose unica, 16 con terza dose.

Sale a 644 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In diminuzione, dai 5.429 di ieri ai 5.177 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 3.742 In provincia di Campobasso, 1.433 in provincia di Isernia e 2 di fuori regione.

Fermo ai 2.375 di ieri il numero dei soggetti in isolamento.