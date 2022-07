Opere incompiute soprattutto al Sud, 11 quelle sospese in Molise

In Italia ci sono 379 opere pubbliche incompiute al 31 dicembre dell'anno passato. Il Centro studi enti locali ha rivelato che i lavori incompleti, tutte di competenza di Regioni e di Comuni, sono localizzate soprattutto nel Meridione e nelle Isole; e che sono undici quelli sospesi in Molise dove gli oneri necessari per il completamento dei lavori rimane comunque quello più alto in proporzione alla popolazione. Ad ogni buon conto ciò che li accomuna (lo si ribadisce) è la collocazione geografica dell'Italia del Sud. Stando a quanto emerso dall'elaborazione statistica su richiamata, nel 73% dei casi, le opere molisane ancora 'in itinere' fanno della Regione oggi amministrata dal presidente Toma quella in cui il volume degli oneri necessari per il completamento dei lavori sia il più alto in proporzione alla popolazione. Tra le opere più onerose si segnalano quelle che concernono la strada provinciale n. 59, connotata 'Fresilia', da ultimare da Civitanova del Sannio fino a Sprondasino, addirittura ferme - prima di iniziare - per mera carenza di fondi. Il costo stimato è di quaranta milioni di euro mentre quelle programmate per l’Ospedale ex Asl n. 1 Alto Molise di Agnone ne valgono cinquanta, di cui quarantadue mancanti.

Se si prende, come riferimento, il parametro della popolazione residente, è proprio sulle spalle dei Molisani che grava l’ammontare più ingente. Gli oneri per l’ultimazione delle undici opere incompiute si traducono, infatti, in ben 416 euro 'pro-capite': una cifra enorme se comparata a quella concernente il resto del Paese. Le opere inserite nell’elenco in questione, rileva il Csel, non sono semplicemente ‘in corso’. Si tratta di impegni il cui termine - contrattualmente previsto per l’ultimazione - si è già esaurito da tempo, fermi al palo per problemi di non facile (o non immediata) risoluzione, del tipo: mancanza di fondi, cause tecniche, nuove norme tecniche o disposizioni di legge sopravvenute; od ancora fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione o recesso dal contratto e mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.

Per fortuna il dato generale riferibile al numero delle opere senza fine si è ridotto significativamente; e ciò per lo meno negli ultimissimi anni; tant'è che se, come si è anticipato, al 31 dicembre 2021, erano 379 le opere pubbliche che risultavano essere state sospese, solo cinque anni fa, lo stesso elenco, gestito dal Mims, ne contava addirittura 752. Solo dopo il 2017 queste si sono globalmente dimezzate. Ciò posto, a conti fatti, prendendo quale punto di riferimento il parametro della popolazione residente, è proprio sulle spalle dei Molisani che mostra di gravare l’ammontare più ingente. In effetti gli oneri per l’ultimazione delle undici opere 'in itinere', si traducono nei suddetti 416 euro 'pro capite' che, peraltro, rappresenta una cifra non di poco conto ove comparata a quelle del resto del Paese.

Claudio de Luca