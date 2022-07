Rinasce la segnaletica su diverse strade

TERMOLI. La segnaletica è utile, indispensabile e quante volte automobilisti e non solo hanno da ridire quando è degradata.

L'amministrazione comunale e l'assessorato ai Lavori pubblici, guidato dal vice sindaco Enzo Ferrazzano e coordinato dal dirigente Gianfranco Bove, hanno preso atto della necessità di eseguire con urgenza lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Corsica, via Martiri della Resistenza, via Dante, piazza Garibaldi e via Abruzzi. Lavori affidati alla ditta Eurosignal srl di San Salvo, per poco più di 14mila euro.

Galleria fotografica