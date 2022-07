Report sulle attività svolte dalla Garante regionale dei diritti della persona

CAMPOBASSO. È stata presentata in I e IV Commissione Consiliare Permanente, come previsto dalla legge regionale del 9 dicembre 2015, n.17, la relazione delle attività svolte nel corso del 2021 dalla Garante regionale di Diritti della Persona, Leontina Lanciano.

Dopo tale passaggio obbligato, la Garante ritiene necessario, come previsto dalla legge istitutiva, dare una più ampia divulgazione e informazione dei contenuti della relazione. Evidenziando in tal modo gli interventi e le attività che hanno interessato l’intera cittadinanza.

A tale scopo, è stata convocata stampa, fissata per giovedì 28 luglio alle 10.30, presso la Sala Parlamentino della Giunta regionale, in via Genova.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione generale del Molise, sul fronte della tutela dei Diritti fondamentali della persona, nei tre ambiti di competenza dell’Autorità regionale. Ovvero minori, persone private della libertà personale e difesa civica.

Come ogni anno, nella relazione sono state raffigurate, oltre al contesto attuale, le prospettive per il futuro, segnalando le situazioni di maggiore criticità riscontrate e le iniziative più rilevanti intraprese al fine di risolvere tali problematiche.

