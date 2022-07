Crowdfunding utilizzato dai Comuni, forte impatto sul territorio

Altrove il 'crowdfunding' viene abitualmente sperimentato negli enti pubblici. Si tratta di un investimento tramite cui chi abbia aderito avrà conseguito un tornaconto non economico quanto piuttosto riferibile alla qualità della vita locale. Per il momento, in materia, ha cominciato una banca locale, "Emilbanca" (sportelli in Emilia-Romagna e 10,5 miliardi amministrati nel 2021), a tentare questa strada per realizzare progetti utili al territorio che magari languono per la mancanza di finanziamenti pubblici. Sarà opportuno parlarne in questa sede al fine di inquadrare i possibili riflessi anche in terra di Molise. Sembra che il termine sia stato inventato da un 'blogger' americano.

È composto dai termini 'crowd' (indica una gran quantità di persone che hanno qualcosa in comune e si trovano riunite nello stesso luogo) e 'funding' (raccolta di denaro per un particolare scopo). Il termine sintetizza che si tratta di un sostegno ad un progetto offerto da persone disposte a finanziarlo per investire nel suo intrinseco valore sociale. Le piattaforme di 'crowdfunding' possono essere utilizzate dai privati per lanciare campagne di raccolta fondi e per investire i propri risparmi. Nel caso dell'Emilia-Romagna sono stati scelti 5 progetti (sui 40 presentati) che ora cercheranno fondi per l'attuazione. I primi contributi saranno versati dalla banca, impegnata anche nella 'moral suasion' per sollecitare ad aderire all'iniziativa. Tra i progetti: la riqualificazione di spazi abbandonati nei borghi storici; la riorganizzazione di musei; la creazione di aree coi giochi di una volta.

Ad organizzare il 'crowdfunding' potrebbero essere direttamente i Comuni, con personale che ha seguito un apposito corso e col supporto dell'istituto di credito. Si tratta di progetti che hanno un impatto sul territorio, sulla comunità e sull'ambiente, valutandone fattibilità ed efficacia. La strada potrebbe essere sviluppata per dare risorse pure ai Comuni molisani, finalizzate a soddisfare concreti bisogni. Insomma questa modalità di raccolta-fondi si potrebbe allargare alle istituzioni; ed un ulteriore sviluppo si avrà quando l'Italia renderà operativo il Regolamento europeo, redigendone le norme attuative e l'individuazione dell'Autorità competente che dovrà sovrintendere.

Il termine deriva da "crowd" (folla) e "funding" (finanziamento). Nella sostanza si tratta di un finanziamento ... da parte della folla. Si parte così: viene fuori un'idea, condivisa con una 'community' che chiede di finanziarla, offrendo in cambio qualcosa.

Una volta raggiunto il traguardo, i sostenitori possono vedere il progetto realizzato e ottenerne benefici in denaro, in beni ed in soddisfazione per il traguardo raggiunto. Affinché l'adesione al dono, alla causa, ad un progetto sia possibile, è necessario portare dentro il potenziale donatore nel flusso della comunicazione. In sostanza si tratta di un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello rappresentato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari. L'effettivo finanziamento di un progetto, infatti, non dipende dalla valutazione fatta da un singolo intermediario, in base alle proprie strategie di finanziamento, quanto dalla capacità dei proponenti di convincere un numero sufficiente di investitori a rischiare i propri fondi nel sostegno diretto dell'iniziativa.

I tipi più diffusi prevedono il prestito di denaro ai promotori di un progetto attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo; un altro consente ai promotori di un progetto di raccogliere capitale di rischio, senza fare prestiti, ma versando una somma per acquistare una quota del capitale dell'impresa, diventando soci a tutti gli effetti, accettando, di conseguenza, il rischio di perdere l'intera somma investita in caso di fallimento del progetto.

Altre tipologie prevedono: 1) la donazione di piccoli importi per contribuire al finanziamento di progetti culturali o sociali (senza ricevere alcun compenso); 2) un altro vuole che i donatori ottengano una ricompensa - in beni o servizi - il cui valore non è necessariamente correlato all'importo versato. In definitiva le diverse piattaforme possono essere utili ai promotori di un progetto, che cercano fondi per avviarlo o portarlo avanti; agli investitori che vogliono far fruttare i propri risparmi investendoli in progetti generalmente caratterizzati da rischi e rendimenti elevati.

In prospettiva la normativa è destinata a rafforzarsi notevolmente, con effetti positivi soprattutto per la tutela dei piccoli investitori. Un Regolamento europeo disciplinerà infatti l'attività di 'crowdfunding' come strumento di finanziamento delle imprese (sono escluse le piattaforme specializzate nel finanziamento di individui e nel donation/reward crowdfunding). Sulla base del nuovo regolamento tutti i gestori delle piattaforme saranno autorizzati e vigilati da autorità nazionali competenti e i livelli di tutela saranno innalzati soprattutto a favore degli investitori "non sofisticati".

Claudio de Luca