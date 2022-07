Sicurezza e impianti elettrici nei parchetti, istanza al sindaco Bellotti

GUGLIONESI. La tragedia del 14enne Nicola Stante, l’adolescente di Montenero di Bisaccia che ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava nel parchetto coi suoi amici non ha solo smosso la minoranza del comune interessato.

La questione sicurezza nelle aree giochi è stata sollevata anche a Guglionesi, sempre per mano dell’opposizione, rappresentata dai consiglieri Elisa Carmela D'Astolto, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano. In una istanza indirizzata al sindaco Mario Bellotti e alla presidente del Consiglio Barbara Morena, con la formula dell’interrogazione a risposta scritta e orale in assise civica, i tre amministratori di minoranza hanno chiesto controlli sull’intera rete elettrica comunale, in particolare, nelle aree giochi frequentate dai bambini. «Il tragico episodio di folgorazione causato da una scarica elettrica ad alta tensione di un palo della pubblica illuminazione in un parco giochi del comune di Montenero di Bisaccia, dalle nefaste conseguenze, impone anche nel nostro comune di garantire una elevata attenzione sugli standard di sicurezza nel funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione comunale.

A tal proposito i sottoscritti capigruppo consiliari Elisa D’Astolto, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano interrogano il sindaco e l’assessore competente al fine di conoscere: se a seguito di tale episodio, l’amministrazione abbia ritenuto di disporre anche a Guglionesi i controlli sull’intera rete elettrica comunale e, in particolare, nelle aree giochi frequentate dai bambini; se l’Amministrazione ha intrapreso o intende attuare nel prossimo futuro un costante monitoraggio dell’intera rete comunale di pubblica illuminazione, che sappiamo essere vetusta, anche con l’installazione di dispositivi tecnologici di sicurezza, al fine di favorire l’intercettazione per tempo di eventuali anomalie a tutela della pubblica incolumità».