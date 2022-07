Manutenzione finita, torna in circolazione il trenino Dotto

TERMOLI. Da ormai tre lustri quasi accompagna le sere d'estate a Termoli, portando a spasso turisti e residenti, adulti, ragazzi e bambini, cogliendo sempre il loro favore.

Il trenino Dotto ritorna in servizio da stasera dopo alcuni giorni di manutenzione obbligata, fermo tecnico causato da alcuni problemi al veicolo.

Il tragitto del convoglio turistico Gtm parte da via Roma, per dirigersi sul lungomare Nord, in entrambe le direzioni, risale in centro per poi transitare al porto e tornare di fronte al Castello Svevo.