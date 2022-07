Orlando sempre più furioso: «E la montagna partorì il topolino»

TERMOLI. «E la montagna partorì il topolino». Sempre più furioso l'Orlando... Mario, vice segretario del circolo Pd di Termoli.

«Così può essere definita la scena che mi si è presentata questa mattina quando scendendo in spiaggia mi sono accorto che sugli spazi del lungomare nord in cui nel weekend scorso si sono viste scene di “sosta selvaggia” vergognose, adesso campeggiano decine di new jersey di plastica bianco e rossi. Quindi si può giungere alla conclusione che nonostante i nuovi vigili estivi aggiunti al nutrito organico della polizia municipale, non si vogliono fare controlli e multe ai trasgressori delle più elementari regole di disciplina della sosta dei veicoli, ma si intende rendere la vita difficile agli automobilisti indisciplinati, mettendo dinanzi a loro ostacoli fisici peraltro facilmente eliminabili anche semplicemente scansandoli e spostandoli nelle aiuole con il risultato di rendere ancor peggiore lo scenario già di per se indecoroso. Che dire quindi? Complimenti a chi ha ordinato questo e a chi non vuole nemmeno provare a risolvere i problemi della nostra città».