L’onda d’energia vi aspetta al Rds beach village

Rds Summer Festival: beach village a Termoli

TERMOLI. Oltre 35 gradi stamani alle 10 per il debutto del beach village Rds, che oggi e domani terrà banco di giorno sul lungomare Nord di Termoli nell’ambito del Summer Festival promosso dall’emittente radiofonica con Lux Holding, che ha inserito la città adriatica nel circuito di sei tappe che tra luglio e settembre garantiranno musica e divertimento sulle coste italiane.

Un appuntamento atteso anche questo in riva al mare, dopo il felice debutto di ieri sera al Parco comunale, con Sangiovanni e gli altri artisti esibitisi per 6 ore, dalle 19 all’1.

Lo spazio allestito è sulla spiaggia libera tra i lidi Le Dune e l’Aloha.

Speaker e Dj del network radiofonico italiano hanno intrattenuto i bagnanti con le hit estive del momento, mixate alla perfezione, tanti stand in cui si distribuiscono gadget, ma non solo, assaggi e degustazioni, giochi in acqua con gonfiabili e tanto sole, e divertimento.





Rds Summer Festival è una macchina organizzativa che rasenta e in certi aspetti supera la perfezione.

Il beach village va avanti fino alle 18, per agganciarsi poi alla manifestazione serale al Parco comunale, che stasera ospita Rocco Hunt e Raf.

L’onda d’energia vi aspetta al RDS beach village con installazioni e sponsor d’eccezione.

Un villaggio con enormi gonfiabili in mezzo al mare e sulla spiaggia, un campo da Beach volley dove potersi sfidare sotto il sole, musica e tanti in regalo firmati Rds. L’ingresso è gratuito.

Galleria fotografica