Impazza la domenica al beach village Rds: mare, musica e divertimento

Beach village Rds

TERMOLI. Giornata frizzante in spiaggia per l’ultimo giorno dell’evento “Rds beach village”.

Sempre più adesioni - non solo da parte di numerosi ragazzi - ma di persone di tutte le età che si sono riversate in spiaggia per seguire uno degli eventi più attesi dell’estate. Nonostante i 34 gradi della giornata odierna e nonostante l’afa che sta attanagliando la città, la curiosità ha spinto grandi e piccini a partecipare presso la spiaggia libera compresa tra il lido “Le dune” e lo stabilimento Aloha, alla mattinata di festa.





Preludio -quella di stamani- di un’ultima serata magica -attendiamo con trepidazione Francesco Gabbani, che sarà ospite questa sera al parco comunale della città- e che chiuderà l’Rds summer festival. Tanta la musica questa mattina, tanto il divertimento e tanta la gioia, che ha coinvolto l’intera spiaggia. Il dj Ricky Battini ha suonato per Termoli, mentre gli speaker che hanno intrattenuto il pubblico e lanciato dal palco i gadget -che sono stati regalati ai presenti - sono stati Rino De Niro e Filippo Ferraro.





Si attende un altro pomeriggio di festa, sempre al Rds beach village presso il lido “Le dune” e un’ultima giornata a Termoli, anche perché il tour proseguirà a Gabicce la prossima settimana.

Nel frattempo ci godiamo quest’ultima giornata in compagnia di Rds.