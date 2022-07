Non consumare acqua potabile e usa il cervello

L’acqua è un bene prezioso da preservare. La morale che ne deriva è una sola: un’emergenza di tale portata deve essere affrontata a livello globale. In Molise i primi cittadini 'pro tempore', d'abitudine, non fanno altro che riproporre ordinanze vecchie da decenni, senza aggiungere qualcosa di nuovo. Altrove, invece (Castenaso, nel Bolognese), parrucchieri e barbieri possono effettuare un solo lavaggio della testa ai clienti, oltre al risciacquo; e ciò almeno fino al 30 di settembre, oltre ai consueti provvedimenti anti-spreco, del tipo: stop all’utilizzo di acqua potabile per usi extra-domestici (innaffiamento orti e giardini, lavaggio auto e riempimento di piscine). Eppure questo della carenza d'acqua non è un problema imprevisto: gli inverni più secchi (e le primavere parche di temporali) costituiscono oramai sufficienti campanelli d’allarme. Laddove esistano, le Autorità di bacino mettono in guardia sui livelli di siccità. Anche gli enti locali di gestione delle risorse idriche allertano con anticipo. Sulla scorta delle segnalazioni di Acqua Novara, ad esempio, il Comune di Baveno si è mosso, sin dal marzo scorso, per limitarne l’uso ai soli scopi igienico-domestici. Le deliberazioni, poi, hanno visto un aumento esponenziale tra maggio e giugno, in particolare in alcune zone del Centro-Nord, dove al problema idrico e agricolo si aggiunge quello degli allevamenti, bisognosi di grandi quantità d’acqua. Il sollecito fa invito ai vari Palazzi di disporre divieti all’uso della risorsa idropotabile. Il tenore dei provvedimenti è sempre il medesimo.

Quasi ovunque il divieto di uso dell’acqua per scopi extra-domestici è continuativo, ma ci sono casi in cui l’utilizzo è permesso nelle ore notturne. C’è poi chi precisa meticolosamente orari ed azioni permesse: dalle 8 alle 21 a Bologna non si può annaffiare l’orto privato, ma il divieto si sposta di qualche ora (dalle 10 alle 18) per gli orti comunali; a Civo (So) l’innaffiamento è concesso, ma solo tra le 22 e le 24 e tra le 5 e le 7. A Pergine Valsugana l’irrigazione è sempre consentita, ma solo se fatta con l’ausilio di piccoli innaffiatoi manuali indicativamente da circa 12 lt di capienza. La questione di orti e giardini risulta poi sensibile per quelle zone immerse nel verde e circondate da riserve naturali. Qui l’innaffiamento è sempre permesso, ma «strettamente limitato all’effettiva necessità di evitare l’essiccamento delle essenze arboree e arbustive, di fiori e piante in quanto patrimonio dell’intera comunità». Ci sono però località in cui la situazione è talmente critica da dover limitare il consumo per utenza a 200 lt al giorno, pena l’interruzione immediata del servizio. Meno drastica, ma ugualmente forte l’ordinanza di Civo: chiuse tutte le fontane ed i lavatoi pubblici, e «divieto a chiunque di manomettere saracinesche o altre componenti». Le sanzioni per i trasgressori vanno dai 25 ai 500 euro; però, a Vasia (Im), si parte da 50 euro, a Livorno dai 100.

In attesa che i Sindaci molisani scendano seriamente in campo per dare un contributo, senza partorire le solite ordinanze, sono sicuramente importanti taluni comportamenti collettivi virtuosi. 'Legambiente' ha diffuso un 'vademecum', sottolineando alcune buone pratiche. È opportuno utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. Per lavare piatti, frutta e verdura, meglio servirsi di una bacinella e non di acqua corrente: si risparmiano 6.000 lt/anno di acqua potabile. Nettare le stoviglie col liquido di cottura della pasta è cosa buona. Certi residui sono un ottimo sgrassante da usare insieme ai detersivi per diminuirne le quantità. Conviene installare dispositivi frangi-getto e limitatori di flusso.

Meglio chiudere i rubinetti quando ci si rade o si nettino i denti: si economizzano 2.500 lt/anno per persona. Opportuno installare uno sciacquone con scarico a doppio flusso. Utilizzando quello con due volumi si risparmieranno circa 100 lt/die di acqua (che fanno 35.000 lt/anno in ogni utenza). In luogo del bagno, scegliere la doccia al fine di risparmiare 1.200 lt/anno. Riempire la vasca, comporta un consumo di acqua 4 volte superiore. Riparare tutte le perdite, anche apparentemente insignificanti, rende possibile economizzare una quantità di liquidi pari a 21.000 lt/anno circa per le perdite dal rubinetto e 52.000 se si blocca il lento (ma costante) flusso dell’acqua dal 'water'. Il contatore va controllato per accorgersi subito di perdite 'invisibili'.

Claudio de Luca