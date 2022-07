Tornano in servizio medici Usca nel basso Molise

LARINO. Finalmente dalle 8 di questa mattina, dopo 24 giorni di assenza (dal primo luglio scorso) tornano in servizio i cosiddetti medici Usca, quelli di continuità assistenziale speciale, per così dire, che sono destinati a trattare i pazienti contagiati da Covid con sintomi che sono nelle loro abitazioni.

La postazione di riferimento è a Larino, ma da lì operano su tutti il territorio del distretto, nel basso Molise.

Una boccata di ossigeno, dunque, per tutti, vista la carenza atavica di professionalità sanitarie che soffre il Molise.

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) avevapubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi provvisori (3 mesi) da destinare al potenziamento della Continuità assistenziale (Ca) per garantire l'assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid.

Il provvedimento, in vista della ripresa delle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) ferme dallo scorso primo luglio.

Gli incarichi provvisori sono stati conferiti secondo il seguente ordine di priorità: a) Medici titolari di Continuità Assistenziale e/o iscritti nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2022 b) Medici in possesso del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale c) Medici frequentanti il Corso di formazione specifica in Medicina Generale d) Laureati in Medicina e Chirurgia abilitati ed iscritti all’Ordine dei Medici I medici di cui al punto a) saranno graduati in base alla anzianità di servizio e/o in base al punteggio ottenuto nella graduatoria regionale, mentre i medici di cui ai punti b), c) e d) saranno graduati sulla base dei seguenti criteri: - Minore età al momento del conseguimento del Diploma di Laurea - Voto di Laurea - Anzianità di Laurea.

La graduazione, all’interno di ciascuna delle categorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d), terrà altresì conto dell’eventuale esperienza acquisita all’interno delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) fino al 30.06.2022, con particolare riferimento al numero delle ore svolte per tale attività.

Gli incarichi sono da espletarsi a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19 e verranno conferiti in base all’elenco stilato da Asrem per la durata di 3 mesi (eventualmente rinnovabili) e/o fino a nuove eventuali determinazioni della Struttura Commissariale della Regione Molise.

Gli incarichi richiedono un impegno lavorativo di n. 24 ore settimanali o numero di ore inferiore da dichiarare all’atto della domanda, anche in aumento orario per coloro che sono già titolari di incarico di Continuità Assistenziale i quali non potranno comunque superare le 36 ore settimanali, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dei Distretti Sanitari di Base e d’intesa con i Responsabili degli stessi.

La turnazione sarà articolata in modo tale da consentire la copertura oraria del servizio dalle ore 8 alle 20, dal lunedì alla domenica.

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 23,39 in analogia al compenso previsto per la Continuità Assistenziale.

Il direttore distrettuale dell'Asrem, Giovanni Giorgetta, rende noto il numero di telefono da contattare in caso di necessità: Usca Larino, 331.26699020.