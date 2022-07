Cade amministrazione di Terracina, Cappetta commissario straordinario

CAMPOBASSO. In pensione per modo di dire, dal primo agosto. Il prefetto Francesco Antonio Cappetta, che lascia l'ufficio territoriale di Governo di Campobasso, ma dovrà occuparsi di gestire un comune importante come Terracina, in qualità di commissario straordinario, dopo la caduta dell'amministrazione, causata dall'arresto del primo cittadino.

Il nuovo prestigioso incarico, conferito all’attuale Prefetto di Campobasso, rappresenta l’ulteriore autorevole riconoscimento tributato dall’Amministrazione dell’Interno all’alto funzionario, che vanta, nello specifico settore, una elevata esperienza per aver svolto, nel corso della carriera, numerosi, analoghi incarichi.