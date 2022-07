Comuni che affidano incarichi esterni, più ombre che luci

Esternalizzare materie comunali ai 'privati' concreta un insuccesso della macchina comunale.

Sono tanti i piccoli Comuni molisani (e Larino è tra questi) legatisi in ostaggio a società esterne per il disbrigo di talune incombenze. La denuncia arriva dall'Uncem e fotografa una situazione sempre più pressante. Bene spesso per carenza di personale, i mini-enti sono costretti a ricorrere a consulenti per svolgere funzioni fondamentali (stesura di bilanci e rendiconti, gestione di mandati e di pagamenti o l'esternazione formale di attività proprie degli Uffici tecnici). Trattasi di una 'forzatura' dell'ordinamento che può essere superata solo “riorganizzando le amministrazioni, con una seria riforma del Testo unico degli enti locali, istituendo un lavoro fatto insieme tra enti; quindi non certamente ricorrendo a sopravvenute fusioni quanto piuttosto collaborando istituzionalmente con strutture burocraticamente maggiori. Il massimo rimarrebbe la possibilità di agevolare le assunzioni di nuovo personale qualificato. Il problema è antico e fonda sul pericoloso incrocio fra riforme fallite e soluzioni rabberciate che, col tempo, hanno portato a vere e proprie forzature, evitando che potesse divenire un obbligo quello di gestire - in forma associata - il 'core-business', oggetto di una catena infinita di proroghe prima di essere spazzato via dalla Consulta. Quest'ultima, da buon'ultima, ha censurato la disciplina del d. l. n. 78/2010 con cui - da un decennio - il legislatore cercava di imporre la costituzione di unioni e di convenzioni tra enti locali territoriali.

Al riguardo la Corte dei conti ha osservato che la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità, al punto di non consentire di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, la convenzione o l'Unione di comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, i risparmi di spesa attesi. Dopo questa pronuncia c'è stato il 'nulla', a parte qualche timido tentativo di introdurre gestioni associate su base volontaria. E le difficoltà gestionali si sono accentuate nella nuova stagione di investimenti, già prima del Pnrr. Per sopravvivere molti enti si appoggiano a società specializzate, con costi elevati e spesso con una eccessiva dose si spregiudicatezza che porta ad attribuire - in modo sistematico ma fittizio - la responsabilità dei servizi agli stessi amministratori. In tal caso il rischio principale rimane costituito dal danno erariale; tant'è che la Corte dei conti ha sottolineato che "il conferimento di incarichi (sia di servizi che di collaborazione) a professionisti esterni per l'espletamento di attività ordinarie della gestione dell'ente (quali quelle in materia di tenuta della contabilità, assistenza nella redazione del bilancio, adempimenti contabili e tributari, gestione economica del personale) è fonte di danno erariale”.

Lo ha ribadito, ancora una volta, il Giudice dei conti (sez. II giurisdizionale centrale d'Appello, sentenza n. 222/2022) che ha indicato quali siano i presupposti di legittimità per attribuire un incarico ai sensi dell'art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001. Segnatamente trattasi: 1) dell'assenza di un'apposita struttura organizzativa, ovvero carenza organica, che impedisca (o renda oggettivamente difficoltoso) l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una reale e rigorosa ricognizione; 2) dell'eccezionalità, che non è 'ordinarietà', dell'incarico con cui devono essere perseguiti "obiettivi e progetti specifici e determinati", ovverosia complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale; 3) di temporaneità della prestazione; 4) di indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 5) di limitazione della durata dell'incarico; 6) di proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione. Tutto ciò posto, non sono da considerare fuori norma tutti quei 'supporti' esterni che - tacitamente - stanno sostituendo gli Uffici comunali da anni? Per l'Uncem la sentenza impone “un lavoro politico importante e serio, duraturo e moderno, a livello regionale e nazionale, per dire cosa gli enti locali sono e cosa fanno per i cittadini, le imprese, le comunità, i territori...

Occorre un lavoro decisivo di riorganizzazione che la prossima legislatura dovrà affrontare con ogni urgenza.

Claudio de Luca