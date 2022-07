Sanità e territorio, Frate: «Movimento consumatori richiama i diritti costituzionali»

URURI. Torna a farsi sentire il Movimento consumatore Molise da Ururi, con Anna Frate. «Volevo iniziare questo mio intervento riprendendo testualmente l’articolo 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Negli ultimi giorni abbiamo appreso altre notizie che riguardano la sanità molisana ed in particolare quella del basso Molise. Blocco ricoveri in ortopedia, dimissioni del dottor Molinari, i dubbi e le perplessità di cosa accadrà al punto nascita di Termoli, solo per citarne alcuni. Un territorio, quello del basso Molise, dove oltre ai residenti, nel periodo estivo vi sono maggiori presenze. Ciò dovrebbe stimolare il potenziamento dei servizi sanitari ed in particolare quelli dell’emergenza. Ecco l’emergenza!

Vogliamo parlare di patologie tempo dipendenti? Più del 50% delle patologie tempo dipendenti passano dal pronto soccorso, ben più di quanto generalmente noto sulla base delle stime ufficiali: si tratta di un enorme volume di attività che riguarda infarto cardiaco, ictus, trauma maggiore e sepsi, tutti casi che arrivano in pronto soccorso e proseguono poi il loro iter clinico nelle diverse discipline. Le altre diagnosi di queste patologie riguardano casi che si verificano mentre il paziente sta già seguendo altri percorsi di cura e quindi non accede all’emergenza. Il Pronto soccorso conferma così il suo ruolo strategico nella gestione di patologie in cui la tempestività dell’intervento di cura è un fattore essenziale. All’emergenza e alle patologie tempo dipendenti, in un territorio dove il Vietri di Larino, ormai da anni non è più ospedale, dove il San Timoteo sta seguendo più o meno lo stesso percorso, sarebbe indispensabile un servizio di elisoccorso (o più di uno). Ma su questo tratteremo nel prossimo intervento».