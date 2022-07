Se il Cup ti prenota una visita che non c'è...

TERMOLI. Fissare una visita all’ospedale San Timoteo di Termoli, nel primo pomeriggio di venerdì scorso, con un caldo infernale, far spostare una donna di 83 anni che si muove a fatica, a causa di fratture vertebrali, già sofferente di fibrosi polmonare, ma sostanzialmente a vuoto.

Accade anche questo nella torrida e rovente estate della sanità pubblica molisana.

L’anziana donna, accudita dalla figlia Angela, che ci ha contattato per raccontarci questo increscioso episodio che denota limiti organizzativi evidenti, soprattutto dell’apparato di prenotazioni delle prestazioni, esternalizzato con regia unica, attraverso il deambulatore e ovviamente una macchina, si sposta da San Giacomo degli Schiavoni, per raggiungere il nosocomio di viale San Francesco, ma dopo diverso tempo di attesa, la figlia chiede lumi riguardo la presenza del medico che avrebbe dovuto praticarle la terapia del dolore.

Personale infermieristico per carità ha mostrato sensibilità al riguardo, cercando di saperne di più, ma alla fine della fiera viene fuori che questo dottore la terapia del dolore non la pratica più.

Un ticket andato alle ortiche, così come l’esigenza di avere un sollievo in condizioni di dolore acuto, poiché le patologie correlate della signora non permettono a cuor leggero un intervento chirurgico.

Sono anche in attesa che parta la terapia del dolore a domicilio, ma per adesso né l’una e né l’altra.

Non solo, ma problemi ci sono già stati a febbraio, insomma, corsi e ricorsi per questa famiglia che oltre ai disagi di natura fisica della pensionata, subisce anche le carenze della sanità pubblica.

Ci chiediamo, come è possibile inserire prenotazioni di prestazioni non più eseguibili? Questo avviene perché c’è un corto circuito di natura informativa che mai dovrebbe avvenire, come fossero compartimenti stagni la gestione amministrativa delle liste d’attesa e le visite specialistiche, in questo caso ambulatoriali, che si effettuano all’ospedale.

Le ore di attesa vanificate in questo modo aggiungono anche un carico psicologico agli utenti e alle loro famiglie.