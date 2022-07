L'estate rovente della sanità, Casa dei Diritti a difesa del San Timoteo

Casa dei Diritti a difesa dell'ospedale San Timoteo: intervista a Laura Venittelli

TERMOLI. Estate rovente. In ogni reparto o servizio si manifestano continuamente criticità vecchie e nuove, mentre la Regione e l’Asrem sembra non accorgersene.

La notizia delle dimissioni del direttore facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetrica, Bernardino Molinari, induce la Casa dei Diritti delle persone di Termoli a scendere pesantemente in campo contro l’annichilimento progressivo del diritto alla salute per la comunità locale. Per questo motivo questa mattina la conferenza stampa presso la Casa dei Diritti di Termoli.

Una conferenza per mettere all’attenzione di tutti la situazione del San Timoteo.





«Come associazione Casa dei diritti, abbiamo voluto fare un po’ il punto della situazione di quello che sta succedendo all’ospedale San Timoteo, in particolare nel reparto di ostetricia e ginecologia, a seguito delle dimissioni del primario facente funzione Bernardino Molinari. Dimissioni che sono spinte, perché o lavori bene o ti portano a questa situazione.

A lui la nostra personale gratitudine per averci supportato nelle iniziative già nel 2019. Iniziative anche giudiziarie che abbiamo fatto. A lui la nostra gratitudine per aver continuato, insieme agli altri due, e per il lavoro che stanno facendo.

Sulla carta ci sono sette ginecologi ma lavorano solo tre.

Abbiamo una legge europea che dice che bisogna fare uno stacco di 11 ore almeno tra un turno e l’altro. Questa legge europea, però, per i nostri medici e specialmente per quelli di ostetricia e ginecologia non trova applicazione.

La passione che questi medici ci mettono e la passione che ci mette quest’associazione nel fare queste battaglie, a volte ha bisogno di qualcosa in più.

Nel caso del dottor Molinari e del reparto di ostetricia e ginecologia, c’è bisogno che la politica regionale prenda finalmente in mano la questione.

Anche se in verità, l’atteggiamento del direttore Florenzano, l’atteggiamento del commissario Toma ci fanno immaginare che tutto sia costruito ad arte. Per portare, poi, alla chiusura degli ospedali in Molise.

Termoli con un bacino d’utenza estivo da un minimo di 3 a un massimo di 6 volte il raddoppio della popolazione residente. Arriviamo, quindi, a circa 180mila persone nel nostro territorio.

Noi ci siamo battuti fortemente per questo ospedale e lo abbiamo fatto non in momenti come questo. L'associazione non è un’associazione politica, è un’associazione apolitica che raccoglie all’interno persone che la pensano in maniera diversa di politica ma la pensano in maniera uguale per quanto riguarda la tutela dei diritti.

Un’associazione che ha al suo interno don Aniello Manganiello, Fabrizio Premuti, gente che ci sta nelle cose da fare.

Abbiamo ultimamente aperto il nostro sito a Scampia, nelle realtà più deboli del territorio».

E casa dei diritti qui in Molise cosa ha fatto?

«Abbiamo presentato nel 2019 il primo atto contro la chiusura del punto nascita, poi davanti al Consiglio di Stato sempre nel 2019. A febbraio 2021 abbiamo difeso il punto nascita di Termoli sempre davanti al Tar.

E in quell’occasione, noi avevamo contro il Presidente della Regione e commissario ad acta Toma. Contro di noi per dire che Termoli doveva chiudere.

Ci siamo stati e ci saremo anche all’udienza di ottobre ma chiaramente con le armi spuntate.

Mancano 1200 figure sanitarie tra medici, infermieri e Oss in tutto il Molise. Mancano i medici nei reparti. Eppure si continua a non assumere e si continua a utilizzare questo pretesto per chiudere i reparti.

Abbiamo una battaglia infinita contro la chiusura dell’emodinamica di Termoli. Una battaglia che, purtroppo, non ci ha visto vincitori. Perché i numeri e i bilanci fanno più storie che il diritto alla salute.

Nel 2019 c’è stata la diffida contro il governatore Toma, per fare la richiesta di deroga per l’apertura del punto nascita di Termoli.

Termoli non era già chiusa nel 2017 come dice qualcuno, perché nel 2018 erano in corsa perla deroga Termoli e Isernia».

Ci sono tanti parti in Molise e a Termoli, ma le donne hanno paura e vanno a partorire altrove. Hanno paura che da un giorno all’altro il punto nascita venga chiuso e allora preferiscono farsi seguire altrove.