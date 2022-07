San Basso è troppo "alto" per le luminarie

TERMOLI. Camminando per le vie del borgo, tra via Duomo e Vico San Pietro, due signore che vivono proprio in via Duomo, ci hanno fatto notare che le luminarie per la festa patronale di San Basso hanno un problema. Sono state montate ad un'altezza decisamente basse rispetto a quelle precedenti.

Ci dicono che quest'anno a piazzare le luminarie sia una ditta nuova e, a maggior ragione, qualcuno doveva dire loro che la statua del nostro Santo Patrono, sia il 3 agosto sia il 4, verrà portata a spalla.

Ma anche se fosse portata, come lo scorso anno, con il pick- up troverebbe i fili delle luminarie che gli impediscono il passaggio.

A meno che i portatori s'improvvisino contorsionisti e si abbassino quasi terra. Ora che mancano solo 15 giorni, qualcuno lo dica alla ditta, non vorremmo ricordarci la festa di San Basso per l'impiccio della statua con il filo di lucine. Bisogna farle alzare ad altezza di sicurezza per tutti.

Qualche residente al momento del montaggio provò a dirlo alla ditta ma senza successo.

Noi vi mostriamo le foto di ieri sera con i fili bassi e quelle di una processione degli ultimi anni, per farvi notare che il rischio c'è e si vede ad occhio nudo.









Galleria fotografica