Cani in spiaggia, tra zone promiscue da delimitare e bagni vietati

Per la precisione mer 27 luglio 2022

TERMOLI. «L’ordinanza balneare della regione Molise 2022 sostiene che i comuni molisani della costa, possano adibire un’area di spiaggia libera a uso promiscuo, quindi per le persone e gli animali», lo precisano gli operatori balneari aderenti al Sib-Confcommercio Molise.

Hanno chiesto delucidazioni in Regione per il tema riguardante l’accesso dei cani nelle spiagge.

Nelle aree promiscue, delle spiagge libere i cani possono scendere in spiaggia e fare anche il bagno, solo, però, se quell’area predisposta è delimitata da cartellonistica.

Nelle altre spiagge libere non è consentito accedere con i cani e di conseguenza non possono fare il bagno.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, invece, ha facoltà il titolare di decidere se è consentito o meno l’accesso ai cani. Qualora fosse consentito l’ingresso in spiaggia rimane vietato l’accesso in acqua.

Ovviamente, c’è l’eccezione per i cani guida e di salvataggio.

Sono molti i titolari di stabilimenti balneari che accettano i cani sulle loro spiagge ma devono attenersi all’ordinanza regionale del 2022.