Project financing del cimitero revocato, cosa dice la delibera di Giunta

TERMOLI. Il vicesegretario dem Mario Orlando ha inferto un attacco a viso aperto al sindaco Francesco Roberti, replicando sui contenuti proposti dalla maggioranza di centrodestra.

Tra questi, l’assenza di atti pubblici sulla revoca del project financing del cimitero.

La delibera è stata posta in pubblicazione entro la giornata di ieri, disponibile sul sito istituzionale dell’ente.

Parliamo della n. 193 del 21 luglio scorso, in cui l’esecutivo di via Sannitica evidenzia che la rinnovata istruttoria ha rivelato l’assoluta inidoneità della progetto di finanza, inizialmente approvato, a soddisfare i bisogni per i quali si era determinato a contrarre, ove si consideri, altresì, il fatto che nel Piano Economico e Finanziario presentato, il piano di ammortamento fa riferimento alle tariffe dei servizi cimiteriali indicate dal promotore in misura diversa e talvolta maggiore rispetto a quelle stabilite dal Comune, con conseguente inattendibilità dello stesso per l’evidente alterazione dell’equilibrio economico della gestione per l’intera durata del rapporto.

«Spetta al Comune tutelare l’interesse pubblico per quel che riguarda il rispetto delle normative esistenti, tra cui quelle relative alla determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali e ciò al fine di evitare pregiudizi economici a danno dei cittadini. Nel bilanciamento degli interessi del privato con quelli pubblici e dell’utenza, devono ritenersi prevalenti gli interessi pubblici e degli utenti privati rispetto a quelli dell’imprenditore privato, trattandosi di un rapporto concessorio in cui occorre tener conto, soprattutto, anche degli interessi degli utenti finali fruitori del servizio cimiteriale.

Quanto sopra rilevato legittimi il Comune di Termoli a rivalutare il giudizio di pubblico interesse e di fattibilità espresso con delibera di Giunta comunale n. 306 dell’11.12.2017 sul progetto di finanza per “l’Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali, della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’esistente cimitero comunale di Termoli”, proposto dalla costituenda A.T.I. COSVIM SOC. COOP. (mandataria) ed EMEL ITALIA (mandante).

In generale, l’Amministrazione ritiene non più idoneo lo strumento del project financing per dare soluzione alle problematiche del cimitero comunale di Termoli.

Necessita una nuova valutazione dell'interesse pubblico, rivolta a dettare organica e diversa pianificazione del territorio comunale sotto il profilo cimiteriale».

Nel dispositivo, l’amministrazione revoca la deliberazione di Giunta comunale n. 306 dell’11.12.2017, con cui si approvava, dichiarandone il pubblico interesse, il progetto di fattibilità tecnico-economico relativo alla proposta di finanza di progetto redatta dalla costituenda ATI COSVIM SOC.COOP S.r.l. – EMEL ITALIA S.r.l. ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della “progettazione e costruzione delle opere di ampliamento del cimitero comunale oltre che per la gestione dei servizi cimiteriali”.

L’amministrazione, inoltre dà atto della sussistenza del presupposto dell’applicazione dell’istituto della revoca (di cui all’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), in quanto le circostanze emerse successivamente al provvedimento, assolutamente non prevedibili a quel momento, hanno determinato e determinano ancora per il Comune di Termoli la necessità di adottare scelte di investimento prudenziali, per non esporre l’Ente al rischio di contenzioso per evidenti criticità di natura economica e di conduzione del contratto, per poter preservare l’equilibrio economico e finanziario in termini di convenienza del Comune all’esecuzione di tutti gli interventi previsti in progetto, oltre che per poter scongiurare ricadute in termini di rischio d’impresa sull’Amministrazione comunale e sull’utenza finale per i motivi sopra evidenziati; dare atto che l’Amministrazione ritiene non più idoneo lo strumento del project financing per dare soluzione alle problematiche del cimitero comunale di Termoli.