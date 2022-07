“Riciclo… creativo!” al laboratorio didattico sui temi ambientali

TERMOLI. Ottimi riscontri anche nel secondo dei quattro appuntamenti previsti nell'estate 2022, oggi, alla Lampara, dove i più piccoli hanno partecipato al laboratorio che la Rieco Sud, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, ha organizzato per sensibilizzare i bambini sui temi ambientali.

“I laboratori creativi sono un valido strumento per sensibilizzare informalmente i bambini sulle tematiche green; - dichiara Ivana Cappella – non c’è bisogno di una lezione frontale, basta chiacchierare con loro mentre stanno creando, manipolando e giocando con i materiali riciclati. Abbiamo notato con piacere che di anno in anno i bambini ci stupiscono sempre di più con chicche davvero curiose sul ciclo dei rifiuti e quando rivolgiamo loro domande specifiche sulla corretta raccolta differenziata, c’è sempre più di qualcuno che risponde con precisione e cognizione di causa.

Questo significa che i bambini termolesi sono preparati e attenti all’ambiente in cui vivono e che la scuola svolge un eccellente lavoro di educazione ambientale. I laboratori estivi, sulle spiagge, rappresentano inoltre una preziosa occasione di confronto tra i bambini del posto e quelli che sono in vacanza a Termoli, i quali sono sempre felici di raccontarci e spiegarci le regole della raccolta differenziata nella loro città, offrendoci lo spunto per approfondire alcune dinamiche del riciclo dei materiali. Colgo l'occasione per ringraziare Domenico della Lampara che ci ha ospitati e accolti nel suo lido con la gentilezza di sempre”.

I prossimi appuntamenti sono previsti il 24 e il 30 agosto.

