Si asfalta via Sardegna, finalmente

TERMOLI. Via Sardegna: arriva l’asfalto, non è un’allucinazione dovuta al gran caldo e all’afa di questi giorni, ma è l’intervento in corso d’opera nelle ultime ore, in un tratto sinistrato della viabilità cittadina.

Troppe le zone dove c’è il promiscuo di pubblico e privato a Termoli, si è costruito ovunque nei decenni, forse senza preoccuparsi troppo delle cose essenziali, come l’urbanizzazione e la gestione del territorio.

Non siamo mai stati teneri nel corso del tempo su queste sacche di degrado cittadino, tanto da attaccare a viso aperto anche le stesse istituzioni locali.

Al netto delle questioni amministrative, registriamo con favore la volontà manifestata dal Comune di Termoli di sistemare questa strada, che peraltro fronteggia l’Asrem e quindi zona di grande passaggio, oltreché centrale ormai, nell’economia logistica della città adriatica.

Un plauso agli operai che stendendo asfalto bollente con queste temperature mostrano una tempra assoluta, così come ringraziamo l’assessore ai Lavori pubblici, il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, il dirigente del settore, l’ingegnere capo Gianfranco Bove e l’intera struttura.

