Partenza sprint del bonus psicologico

Bonus psicologico: l'intervista alla presidente dell'Ordine del Molise, Alessandra Ruberto

TERMOLI. E’ partito lunedì scorso il bonus psicologico, riservato alle persone sino a una fascia di reddito identificata dall’Isee a 50mila euro. Abbiamo incontrato la dottoressa Alessandra Ruberto, ieri mattina, in piazza Monumento, a Termoli. La presidente dell’Ordine degli Psicologi ci ha spiegato come potervi accedere.

«Il 25 luglio sono partite le iscrizioni per il bonus psicologico. L’accesso è previsto dal sito Inps con autenticazione Spid. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini con Isee al di sotto dei 50 mila euro. In base al reddito ci sarà una graduatoria fino a esaurimento fondi.

Questa è una rivoluzione culturale perché per la prima volta, lo Stato stanzia dei finanziamenti per quella che è la salute psicologica. Questo bonus è una risposta a quelli che sono stati i bisogni dei cittadini in questi ultimi due anni. Un terzo del numero massimo è stato già raggiunto. In un solo giorno dall’apertura. È stato un po’ un click day.

Lo strumento nasce per l’emergenza pandemica. Nasce per quelle persone colpite dal Covid che hanno avuto ripercussioni psicologiche nella loro vita quotidiana.

Il Covid è stato un amplificatore di problematiche già esistenti.

Questo bonus è solo un primo passo ma non un traguardo. A lungo termine ci auguriamo di renderlo sempre più diffuso.

Il consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi raccoglie le adesioni di tutti gli psicoterapeuti che vogliono aderire a questa iniziativa, dopodiché verranno trasmesse all’Inps e l’Inps le trasmette agli psicoterapeuti che hanno aderito.

I cittadini dal 25 luglio a metà ottobre potranno fare richiesta e sceglieranno in questa lista il terapeuta che più si addice alle sue facoltà, iniziando il percorso di psicoterapia fino a un massimo di 600 euro pro capite.

Uno dei rischi è che i fondi si esauriscano velocemente e che molte persone non avranno la possibilità di accedervi».