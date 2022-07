Polizia edilizia, l’Agenzia delle entrate lancia la palla ai Comuni

Questi i contenuti di una recentissima risposta ad un interpello (il n. 911-1343/2021), presentato da un contribuente che, dopo aver attivato - e perfezionato - la procedura nota come «monetizzazione» (di cui all'attuale art. 33 del dPR n. 380/2001, il Testo unico per l'edilizia), ha intenzione di eseguire interventi di efficientamento, fruendo della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl n. 34/2020, convertito con modifiche nella legge n. 77/2021 e dell'eventuale cessione e/o sconto, di cui al successivo art. 121. In sostanza, in presenza di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (per cui sia stata già perfezionata la procedura di monetizzazione dell'abuso), l'Agenzia delle entrate rinvia la palla agli Uffici tecnici comunali. Per la Direzione regionale interpellata, si tratta esclusivamente di una valutazione tecnico-urbanistica relativa allo stato legittimo dell'immobile che, peraltro, la comunicazione dell'inizio lavori asseverata (Cila) non attesta, restando impregiudicata ogni valutazione relativa allo stato in questione.

L'istante aveva precisato di essere proprietario, con il coniuge ed in regime di comunione legale dei beni, di un immobile di civile abitazione del tipo terra-tetto; che lo stesso era stato realizzato, in data anteriore all'1/09/1967 e che – successivamente, per l'esecuzione di taluni lavori di ristrutturazione - era stata rilasciata la necessaria concessione edilizia. In relazione ad alcuni interventi eseguiti in «parziale» difformità dal titolo abilitativo, e non conformi agli strumenti urbanistici, era stata richiesta, al Comune, l'attivazione della procedura per la cosiddetta «monetizzazione» a cui era seguito il relativo certificato per il perfezionamento della pratica. Il contribuente aveva sottolineato che, successivamente, l'immobile non era stato interessato da interventi richiedenti la presentazione di denunzie o il rilascio di concessione e/o autorizzazione; e che l'immobile risultava pienamente conforme ai titoli edilizi. In estrema sintesi, si tratta di una unità immobiliare, con piccoli abusi edilizi permanenti, sanati amministrativamente con la detta procedura di «monetizzazione», di cui all'art. 9 della legge n. 47/1985, attualmente contemplata dall'art. 33 del dpr n. 380/2001 (Tue), che produce gli effetti, di cui all'art. 47 della legge n. 47/1985 citata, costituenti anche titolo per l'attivazione delle procedure all'agibilità, ai sensi delle leggi tempo per tempo vigenti.

Preliminarmente, la Direzione Toscana, con riferimento alla situazione urbanistica dell'immobile, ha precisato che, pure in altro documento di prassi (circ. 30/E/2020, punto 5.3.1), l'Agenzia aveva chiarito che, con riferimento alle situazioni di difformità urbanistiche, in assenza di meccanismi di sanatoria, «la questione non è di competenza dell'Amministrazione finanziaria poiché attiene esclusivamente la normativa edilizia», sottolineando, però, che l'art. 49 del dpr n. 380/2001 prevede espressamente che «gli interventi abusivi, realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti». La Direzione regionale toscana, però, preso atto delle modifiche introdotte dall'art. 33 del dl n. 77/2021, indicate dall'interpellante, con effetto dal 1° gennaio scorso, con cui è stato modificato il c. 13-ter dell'art. 119 (prevedente, attualmente, la presentazione della Cila senza che sia richiesta l'attestazione dello stato legittimo, di cui al c. 1-bis dell'art. 9-bis del dpr n.380/2001), ha confermato che la presentazione non si traduce in alcun tipo di condono per eventuali abusi, restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto dell'intervento. Concludendo, la Direzione ha convenuto che non le spetta alcuna valutazione in merito poiché l'istanza ha per oggetto un quesito di natura tecnico-urbanistica, relativo allo stato dell'immobile, la cui valutazione è di esclusiva competenza degli Uffici tecnici comunali.

Claudio de Luca