Arbitri generosi: ritorna la giornata del Donatore

TERMOLI. Dopo il grande successo della Quarta Giornata “Arbitro-Donatore”, tenutasi l'11 aprile, e dell’evento più importante per la Sezione Aia di Termoli ovvero il 14º Memorial Daniele Rettino tenutosi dal 2 al 4 giugno, Avis e l'Aia Termoli nella giornata di oggi hanno organizzato la Quinta Giornata della donazione del sangue che ha coinvolto 13 giovani fischietti termolesi, di cui 2 che si sono affacciati per la prima volta a questa iniziativa effettuando gli esami di idoneità per diventare a tutti gli effetti donatori di sangue.

Le donazioni sono iniziate alle ore 8:30 di ieri, mercoledì 27 luglio, presso la sala donatori dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

L’iniziativa, che sta progredendo grazie al lavoro dei due giovani arbitri Francesco Scarati e Federico Corbo del settore biomedico sezionale, assume una notevole importanza nel periodo estivo dove si riduce drasticamente il numero di donazioni.

In quest’occasione l'Avis Termoli ha regalato ai donatori dei borsoni da gara per ringraziare della costante partecipazione a queste iniziative.

Il prossimo appuntamento sarà a dicembre 2022, cercando di coinvolgere sempre più ragazzi.

Galleria fotografica