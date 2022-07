Viabilità nel quartiere Monte Carmelo

TERMOLI. «Lodevoli i lavori attuati e quelli in corso d'opera all'interno di alcune zone del contesto urbano, orientati ad una positiva riqualificazione di aree verdi e arterie stradali. A tal riguardo, si desidera attenzionare la criticità dell'incrocio di Via Panama - Via Alcide De Gasperi, snodo altamente trafficato, dove sono pressoché inesistenti strisce pedonali, tra I' altro posizionate in prossimità della curva, prive di illuminazione. L'idea di una miglioria per questo quadrivio come si e già proceduti per altre aree urbane, congiuntamente ad una maggiore visibilità notturna, potrebbe essere una soluzione di pia ampia sicurezza per la propria ed altrui incolumità. II costante monitoraggio nel tempo del territorio, unitamente ad un elevato senso civico cittadino, potrà certamente produrre ottimi risultati. Grazie, un residente del quartiere Monte Carmelo»

Galleria fotografica