Sempre più incivili, gettato in piazza Monumento

TERMOLI. Ennesimo abbandono indiscriminato di rifiuti nel cuore della città. Nel pomeriggio di ieri 28 luglio la Rieco Sud ha rimosso un tavolo in plastica abbandonato accanto a un albero in piazza Monumento, all’interno di un’aiuola.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini ad una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio e invita a denunciare alle forze dell’ordine gli illeciti ambientali al fine di salvaguardare la salute e il decoro della nostra città.

Si ricorda che i rifiuti ingombranti, i Raee e gli sfalci da giardino devono essere portati all’Ecocentro di via Arti e Mestieri, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per il ritiro a domicilio basta prenotarsi gratuitamente chiamando il numero verde 800.688.712 o recandosi presso l’Ecosportello Rieco Sud in via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.