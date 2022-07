Pendolari molisani umiliati dal trasporto regionale

TERMOLI. Operai pendolari Molisani umiliati ancora dal servizio di trasporto regionale scadente e pericoloso per la sicurezza e la salute in itinere. Non è una barzelletta ,ma in questi giorni, precisamente nella serata di martedì 26 Luglio 2022 ancora una volta gli operai del basso Molise che vanno a lavorare in Abruzzo partiti da Ururi, la maggior parte in Sevel, rimangono letteralmente in mezzo alla strada per avaria del mezzo di trasporto della ditta Atm. Improvvisazione con le macchine sostitutive. Le campagne elettorali dell'assessore ai trasporti le rinviamo al mittente dato che in questi giorni lo stesso ha pubblicizzato l'arrivo di due o tre mezzi nuovi per il servizio pubblico facendoli passare come rinnovo del parco macchine, intanto la maggior parte dei mezzi ancora in circolazione restano vecchi e obsoleti .Gli abbonamenti anche con gli aumenti vengono incassati ma il servizio resta pericoloso e dannoso. Lavorare di notte in una fabbrica non è una gita di divertimento. Intanto il SOA e l'LMO Metalmeccanici del Molise con i propri legali sta valutando azioni risarcitorie verso la regione Molise. Invitiamo i lavoratori ad aderire alla protesta. Sono numerose volte anche per quest'anno che accadono fatti del genere. Sicurezza e dignità per i lavoratori pendolari.