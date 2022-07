Gdf Roan: cambio al vertice della polizia del mare

TERMOLI. In data odierna, presso il comprensorio logistico della Guardia di Finanza nel porto di Termoli, ha avuto luogo, alla presenza del comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Salvatore Refolo, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli tra il Tenente Colonnello Alessandro Furnò, cedente, ed il Tenente Colonnello Paolo Vignudelli, subentrante. Alla cerimonia ha partecipato il personale dipendente ed una rappresentanza di militari della Compagnia di Termoli, della Tenenza di Larino nonché i delegati della locale Sezione ANFI. Il R.O.AN. di Termoli con un organico di circa 100 finanzieri e 8 unità navali opera su tutto il litorale della Regione Molise ricomprendendo nella propria circoscrizione di servizio anche le isole Tremiti. Nel cedere il comando, il Tenente Colonnello Furnò ha espresso profonda gratitudine e un sentito ringraziamento per la collaborazione e per l’attività istituzionale svolta da tutti i finanzieri del Reparto, concretizzatasi nel corso degli ultimi tre anni in n. 2.000 crociere di servizio, n. 10.000 ore di moto e circa 132.000 miglia nautiche percorse; sono stati effettuati n. 1100 controlli di polizia a mare con conseguente identificazione di n. 2700 persone fisiche e n. 300 soggetti giuridici, e con l’accertamento di oltre n. 340 irregolarità, penali ed amministrative.

Il Tenente Colonnello Furnò, infine, ha rivolto al Tenente Colonnello Vignudelli un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico. L’Ufficiale subentrante, nel ringraziare, ha assicurato il massimo impegno al Comandante Regionale Molise esortando il personale dipendente a proseguire l’azione di servizio con la stessa dedizione del passato e con rinnovato vigore.









Galleria fotografica